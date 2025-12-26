Мрачные и переоцененные: какие туристические достопримечательности в Европе не заслужили хайпа

Выбирая маршрут для путешествия, мы часто пытаемся включить в него какое-то знаменитое место, которое привлекает тысячи посетителей своей историей. Впрочем, бывалые туристы советуют этого не делать. По их словам такие места часто некомфортные, мрачные и не производят ожидаемого впечатления.

Издание Telegraph составило десятку таких мест, расположенных в Европе. Ими явно лучше любоваться на фото в буклете, чем тратить время на непосредственное посещение.

Балкон Джульетты, Верона, Италия

Этот красивый балкон получил звание самой нелепой достопримечательности Европы, ведь его посвятили вымышленной персоне и искусственно окутали романтическим ореолом. Здесь вечно стоит очередь из желающих погладить грудь статуи Джульетты из пьесы Шекспира и прилепить жвачку на стену. Для борьбы с ажиотажем власти Вероны решили брать плату 2 евро за посещение знаменитого дворика. Но он того точно не стоит.

Лестер-сквер, Лондон, Великобритания

Это место каждый лондонец старается обходить десятой дорогой. На культовой площади нет ничего, кроме толп, завышенных цен в сетевых ресторанах и дорогих туристических кинотеатров. Лестер-сквер называют бессмысленной ловушкой, которая не предлагает гостям Лондона никакого настоящего культурного опыта, только шум и коммерцию.

Голубая лагуна, Исландия

Хотя эта купальня имеет потрясающий вид на фото, на самом деле это искусственный водоем, заполненный отработанной водой из соседней геотермальной электростанции. Вы заплатите огромные деньги за то, чтобы просто постоять в теплой воде вместе с сотнями других людей. Согласитесь, совсем не похоже на тот опыт общения с дикой природой, которого ждешь от Исландии.

Камень Бларни, Ирландия

Тысячи людей каждый год стоят в длинных очередях к замку Бларни, чтобы наклониться над пропастью и поцеловать кусок известняка. Говорят, это дарит красноречие, но на самом деле это один из наименее гигиеничных поступков, которые только можно себе представить. Не стоит целовать то, чего к вам касались тысячи губ и что после этого не дезинфицировали.

Репербан, Гамбург, Германия

Когда-то это был район, полный настоящей брутальной энергии и музыкальной истории. Именно здесь приобретал свою окончательную форму феномен The Beatles. Сегодня от былой славы, пик которой пришелся на шестидесятые, не осталось почти ничего. Это выхолощенная и коммерциализированная версия, заполненная дешевыми секс-шопами, барами с сомнительной репутацией и ордами нетрезвых туристов.

Писающий мальчик, Брюссель, Бельгия

Знаменитую на весь мир статую вы даже не заметите, если будете проходить мимо, настолько она маленькая. Многие люди, которые пробрались сквозь толпу, чтобы увидеть эту достопримечательность, выражали разочарование. Им пришлось довольно долго толкаться в толпе, чтобы полюбоваться скульптурой, которую не так просто разглядеть. Мальчик стоит зажатый между киосками с бельгийскими вафлями и обычно окружен таким количеством людей со смартфонами, что вы едва можете разглядеть струю воды.

"Мона Лиза", Лувр, Париж, Франция

Если вы едете во французскую столицу, чтобы увидеть самую известную картину в мире, то подумайте еще раз, так ли она вам нужна. Вместо рамы с полотном Леонардо вы, скорее всего, увидите лишь лес рук с телефонами. Картина крошечная, она спрятана за толстым защитным стеклом, а охранники постоянно торопят вас, чтобы освободить место для следующей группы разочарованных посетителей.

Прогулка на гондоле в Венеции, Италия

Это местное удовольствие стоит от 80 евро за 30 минут. То есть цена уже не радует. При этом желающих заработать на туристах здесь столько, что гондолы образуют целые пробки. Учитывая, что каналы переполненной туристами Венеции пахнут не очень хорошо, а сверху на вас с мостов будут смотреть сотни зевак, удовольствие вы получите ниже среднего.

Русалочка, Копенгаген, Дания

Еще одна маленькая статуя с огромной славой. Копенгагенская Русалочка кажется чрезвычайно грустной, ведь позади нее разместился промышленный порт, а впереди стоит огромная толпа людей со смартфонами, готовых потолкаться за удачный кадр. При том, что действительно хорошее фото проще посмотреть в интернете.

Джон О'Гротс, Шотландия

Многие путешествуют в это отдаленное село из-за ошибочного убеждения, что это самая северная точка материковой Британии. На самом деле это ветреное, депрессивное место с несколькими сувенирными лавками и дорогой парковкой. Настоящая самая северная точка Дуннет-Хед находится рядом и она гораздо красивее, но туристы упорно игнорируют ее и пихаются в Джон О'Гротс.

