УкраїнськаУКР
русскийРУС

Названы самые грязные города мира: лидер вас удивит

Юлия Потерянко
Путешествия
2 минуты
4,5 т.
Названы самые грязные города мира: лидер вас удивит

Чистота города – один из его признаков, на который мы обращаем основное внимание, когда приезжаем на отдых. Но какие из городов мира можно считать самыми чистыми, а какие – самыми грязными.

Видео дня

Два списка опубликовало издание Radical Storage. Его эксперты опирались на индекс 100 лучших городов для путешествий от Euromonitor. А затем проанализировали отзывы о наиболее туристически привлекательных местах каждого в Google и посчитали количество упоминаний со словами "чистый" или "грязный". Упоминания были классифицированы как положительные или отрицательные в зависимости от контекста, что позволило каждому городу получить "балл чистоты" на основе пропорций. Города с менее чем 100 общими отзывами были исключены из обзора, во внимание принимались только комментарии на английском языке.

Самые грязные города

Названы самые грязные города мира: лидер вас удивит

Больше всего недовольства состоянием улиц и культурных достопримечательностей у туристов вызвала столица Венгрии, город Будапешт. Его оценка чистоты составила лишь 37,9%. Эксперты предполагают, что это связано с тем, что городские коммунальные службы перестали справляться с наплывом туристов. Именно поэтому достопримечательности венгерской столицы имеют неопрятный и неухоженный вид.

А полный список самых грязных туристических городов мира выглядит так:

  1. Будапешт, Венгрия
  2. Рим, Италия
  3. Лас-Вегас, США
  4. Флоренция, Италия
  5. Париж, Франция
  6. Милан, Италия
  7. Верона, Италия
  8. Франкфурт, Германия
  9. Брюссель, Бельгия
  10. Каир, Египет
  11. Ираклион, Греция
  12. Нью-Йорк, США
  13. Барселона, Испания
  14. Джохор-Бару, Малайзия
  15. Севилья, Испания
  16. Сан-Франциско, США
  17. Майами, США
  18. Хайдарабад, Индия
  19. Лондон, Великобритания
  20. Осака, Япония

Самые чистые города

Названы самые грязные города мира: лидер вас удивит

Здесь пальму первенства получил польский Краков. Его оценка чистоты составила впечатляющие 98,5%. Безупречная репутация Кракова, вероятно, происходит не только из хорошей уборки улиц. Польша в целом за последнее десятилетие значительно инвестировала в системы управления отходами и содержание общественных пространств. Так в рейтинг также вошла Варшава, которая с оценкой 97,8% стара четвертой.

В общем вот какой получилась 20-ка самых чистых туристических городов мира:

  1. Краков, Польша
  2. Шарджа, ОАЭ
  3. Сингапур, Сингапур
  4. Варшава, Польша
  5. Доха, Катар
  6. Эр-Рияд, Саудовская Аравия
  7. Прага, Чехия
  8. Маскат, Оман
  9. Дубай, ОАЭ
  10. Фукуока, Япония
  11. Абу-Даби, ОАЭ
  12. Цюрих, Швейцария
  13. Эдинбург, Великобритания
  14. Лос-Анджелес, США
  15. Лима, Перу
  16. Канкун, Мексика
  17. Порту, Португалия
  18. Копенгаген, Дания
  19. Тайбэй, Тайвань
  20. Валенсия, Испания

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой город стал самым дорогим в мире с точки зрения развлечений.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.