Названы самые грязные города мира: лидер вас удивит
Чистота города – один из его признаков, на который мы обращаем основное внимание, когда приезжаем на отдых. Но какие из городов мира можно считать самыми чистыми, а какие – самыми грязными.
Два списка опубликовало издание Radical Storage. Его эксперты опирались на индекс 100 лучших городов для путешествий от Euromonitor. А затем проанализировали отзывы о наиболее туристически привлекательных местах каждого в Google и посчитали количество упоминаний со словами "чистый" или "грязный". Упоминания были классифицированы как положительные или отрицательные в зависимости от контекста, что позволило каждому городу получить "балл чистоты" на основе пропорций. Города с менее чем 100 общими отзывами были исключены из обзора, во внимание принимались только комментарии на английском языке.
Самые грязные города
Больше всего недовольства состоянием улиц и культурных достопримечательностей у туристов вызвала столица Венгрии, город Будапешт. Его оценка чистоты составила лишь 37,9%. Эксперты предполагают, что это связано с тем, что городские коммунальные службы перестали справляться с наплывом туристов. Именно поэтому достопримечательности венгерской столицы имеют неопрятный и неухоженный вид.
А полный список самых грязных туристических городов мира выглядит так:
- Будапешт, Венгрия
- Рим, Италия
- Лас-Вегас, США
- Флоренция, Италия
- Париж, Франция
- Милан, Италия
- Верона, Италия
- Франкфурт, Германия
- Брюссель, Бельгия
- Каир, Египет
- Ираклион, Греция
- Нью-Йорк, США
- Барселона, Испания
- Джохор-Бару, Малайзия
- Севилья, Испания
- Сан-Франциско, США
- Майами, США
- Хайдарабад, Индия
- Лондон, Великобритания
- Осака, Япония
Самые чистые города
Здесь пальму первенства получил польский Краков. Его оценка чистоты составила впечатляющие 98,5%. Безупречная репутация Кракова, вероятно, происходит не только из хорошей уборки улиц. Польша в целом за последнее десятилетие значительно инвестировала в системы управления отходами и содержание общественных пространств. Так в рейтинг также вошла Варшава, которая с оценкой 97,8% стара четвертой.
В общем вот какой получилась 20-ка самых чистых туристических городов мира:
- Краков, Польша
- Шарджа, ОАЭ
- Сингапур, Сингапур
- Варшава, Польша
- Доха, Катар
- Эр-Рияд, Саудовская Аравия
- Прага, Чехия
- Маскат, Оман
- Дубай, ОАЭ
- Фукуока, Япония
- Абу-Даби, ОАЭ
- Цюрих, Швейцария
- Эдинбург, Великобритания
- Лос-Анджелес, США
- Лима, Перу
- Канкун, Мексика
- Порту, Португалия
- Копенгаген, Дания
- Тайбэй, Тайвань
- Валенсия, Испания
