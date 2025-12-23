Названы самые грязные города мира: лидер вас удивит

Чистота города – один из его признаков, на который мы обращаем основное внимание, когда приезжаем на отдых. Но какие из городов мира можно считать самыми чистыми, а какие – самыми грязными.

Два списка опубликовало издание Radical Storage. Его эксперты опирались на индекс 100 лучших городов для путешествий от Euromonitor. А затем проанализировали отзывы о наиболее туристически привлекательных местах каждого в Google и посчитали количество упоминаний со словами "чистый" или "грязный". Упоминания были классифицированы как положительные или отрицательные в зависимости от контекста, что позволило каждому городу получить "балл чистоты" на основе пропорций. Города с менее чем 100 общими отзывами были исключены из обзора, во внимание принимались только комментарии на английском языке.

Самые грязные города

Больше всего недовольства состоянием улиц и культурных достопримечательностей у туристов вызвала столица Венгрии, город Будапешт. Его оценка чистоты составила лишь 37,9%. Эксперты предполагают, что это связано с тем, что городские коммунальные службы перестали справляться с наплывом туристов. Именно поэтому достопримечательности венгерской столицы имеют неопрятный и неухоженный вид.

А полный список самых грязных туристических городов мира выглядит так:

Будапешт, Венгрия Рим, Италия Лас-Вегас, США Флоренция, Италия Париж, Франция Милан, Италия Верона, Италия Франкфурт, Германия Брюссель, Бельгия Каир, Египет Ираклион, Греция Нью-Йорк, США Барселона, Испания Джохор-Бару, Малайзия Севилья, Испания Сан-Франциско, США Майами, США Хайдарабад, Индия Лондон, Великобритания Осака, Япония

Самые чистые города

Здесь пальму первенства получил польский Краков. Его оценка чистоты составила впечатляющие 98,5%. Безупречная репутация Кракова, вероятно, происходит не только из хорошей уборки улиц. Польша в целом за последнее десятилетие значительно инвестировала в системы управления отходами и содержание общественных пространств. Так в рейтинг также вошла Варшава, которая с оценкой 97,8% стара четвертой.

В общем вот какой получилась 20-ка самых чистых туристических городов мира:

Краков, Польша Шарджа, ОАЭ Сингапур, Сингапур Варшава, Польша Доха, Катар Эр-Рияд, Саудовская Аравия Прага, Чехия Маскат, Оман Дубай, ОАЭ Фукуока, Япония Абу-Даби, ОАЭ Цюрих, Швейцария Эдинбург, Великобритания Лос-Анджелес, США Лима, Перу Канкун, Мексика Порту, Португалия Копенгаген, Дания Тайбэй, Тайвань Валенсия, Испания

