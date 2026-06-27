Может откусить пальцы: на популярных курортах Европы заметили опасную рыбу

Туристов, отправляющихся в отпуск на Средиземноморье, предупреждают о новой системе въезда в ЕС, которая может затруднить пропуск в аэропортах, и о сорокаградусной жаре. Но к ним добавилась новая потенциальная угроза – рыба Lagocephalus sceleratus, которая входит в семейство опасных рыб-фугу.

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Как пишет Express, обычно этот вид обитает в Индийском океане. Однако сейчас появились сообщения, что это существо, у которого зубы настолько острые, что оно может откусить пловцу палец на руке или ноге, проникло в Средиземное море через Суэцкий канал.

Статистически риск встретить это существо во время купания крайне мал. Но все же не равен нулю. Ранее в этом году гречанка пострадала от укуса, когда купалась в море недалеко от курорта Варкиза, расположенного неподалеку от Афин. Рыба напала на нее без каких-либо провокаций.

Эксперт Нота Перистераки из Греческого центра морских исследований отмечает, что зафиксированные инциденты происходили преимущественно тогда, когда люди пытались каким-то образом взаимодействовать с рыбой. "Некоторые нападения произошли, когда люди пытались покормить рыбу или прикоснуться к ней. Было несколько случаев, когда люди теряли палец на руке или ноге", – сказала она.

Кроме того, Греческий Красный Крест опубликовал инструкцию о том, как действовать в случае травмирования этой рыбой. Конечно, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Но пока ждете, промойте рану водой с мылом и прижмите ее, чтобы остановить кровотечение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, через какие аэропорты не стоит въезжать в ЕС, если хотите избежать очередей и проблем.

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