Каких аэропортов в ЕС лучше избегать этим летом: список от эксперта

Многие туристы в ближайшие месяцы отправятся в Европу в летние отпуска и при этом, вероятно, столкнутся с трудностями из-за совершенно новых правил въезда в европейские страны. Они вступили в силу 10 апреля и уже создали серьезные неудобства для пассажиров.

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Отпускники оказались в огромных очередях, в которых простояли часами, пытаясь пройти через цифровую пограничную систему. Из-за этого некоторые даже опоздали на свои рейсы. Как пишет Mirror, новая электронная система EES заменила ручное штампование паспортов и теперь требует от всех туристов, въезжающих в Шенгенскую зону изза пределов ЕС, создать цифровой профиль и зарегистрировать свои биометрические данные, в частности отпечатки пальцев и фотографию лица. И некоторые аэропорты справляются с этими процедурами крайне плохо.

Поскольку задержки в европейских аэропортах продолжаются, растет беспокойство по поводу того, как это повлияет на путешествия во время летних каникул, которые традиционно являются одним из самых загруженных периодов для авиаперелетов. Эксперт по туризму Саймон Калдер, на которого ссылается издание, назвал новую процедуру "еврохаосом", после чего указал места в Европе, которые больше всего пострадали от нововведения. Саймон выделил Милан-Мальпенса, Лиссабон, парижский аэропорт Шарля де Голля, Франкфурт и Копенгаген как аэропорты с "самыми серьезными" задержками.

В подкасте The Travel Expert Саймон рассказал: "По собственному опыту скажу, что одним из таких мест является Милан-Мальпенса. Процедура сканирования отпечатков пальцев заняла час, при том что я вышел первым из самолета компании EasyJet". Он также пожаловался, что прохождение через другой терминал контроля заняло у него целых 45 минут. И там у него снова требовали отпечатки пальцев, хотя это противоречит правилам.

Он добавил: "Я слышал ужасные истории из Лиссабона, а также часто упоминают Париж – Шарль де Голль и Франкфурт. Оба являются огромными хабами, куда стекается множество пассажиров из различных региональных аэропортов для пересадки. Это еще не так плохо, если вы летите на другой континент, но если вы пытаетесь сделать пересадку на рейс в пределах Европы, это просто ужасно".

Саймон рассказал, что его знакомый совсем недавно путешествовал через Франкфурт и простоял в очереди 90 минут, из-за чего его следующая пересадка едва не сорвалась. Также эксперт упомянул Копенгаген, где тоже фиксируются серьезные задержки.

Несмотря на существующие проблемы, Саймон оптимистично смотрит на будущее летних путешествий. На вопрос, ожидает ли он ухудшения ситуации с задержками этим летом, он ответил: "Я надеюсь, что их станет немного меньше".

Итак, худшими европейскими аэропортами с точки зрения задержек, по мнению эксперта, стали:

Милан-Мальпенса; Лиссабон, аэропорт имени Умберту Делгаду; Париж – Шарль де Голль; Франкфурт; Копенгаген.

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