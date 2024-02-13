Между Черным и Каспийским морями: путешествие по известным местам Грузии и Азербайджана.

Эти две яркие страны привлекают туристов со всей Европы. Сюда едут, чтобы погрузиться с головой в необычную культуру и почувствовать бешеный темперамент двух разных народов. А еще для того, чтобы нырнуть в атмосферу веселья, безудержных танцев и гастрономических шедевров. И что прекрасно, здесь всегда радушно принимают гостей.

Вот почему сюда постоянно направляются путешественники. По традиции, делимся с вами лучшими локациями.

Грузия

Батуми – вот куда направляются все гости государства в первую очередь. Это не просто город, а сердце Аджарского края. Так что ехать сюда можно даже зимой. Поплескаться в водичке и позагорать в зимнее время не получится, зато удастся насладиться другими аттракциями города.

Первое, что вам необходимо сделать – купить билет и прокатиться на фуникулере. Всего 10 минут, и вы на вершине горы Анурия на высоте 2586 метров. Путешественников настолько поражают местные виды, что даже зимой они остаются здесь по меньшей мере на несколько часов. Не пугает их ни холод, ни ветер.

После такого мини-путешествия нужно вкусно и питательно подкрепиться. И, к счастью, Батуми славится особыми блюдами, которые обязательно стоит попробовать. Заходите в любой ресторан и заказывайте хачапури по-аджарски, хинкали или фирменный шашлык.

Когда достаточно насладитесь этим краем, отправляйтесь в столицу. Ее обязательно нужно посетить. Найдите хотя бы день, чтобы быстренько пробежаться по выдающимся локациям Тбилиси. Если времени мало, сразу идите к старинной крепости Нарикала. Она находится в самом центре – на священной горе Мтацминда.

Из современных достопримечательностей следует посетить Мост Мира, символизирующий взаимопонимание между всеми людьми на Земле. Несмотря на разницу в культурах, религиях и традициях, у нас много общего. И забывать об этом не стоит.

Азербайджан

Представьте себе архитектуру Парижа, Вены и Барселоны в сочетании с восточным колоритом. Такие виды встречаются на каждом шагу в столице Азербайджана. Да, Баку очень специфический город. Но в хорошем понимании этого слова.

Здесь вам не понадобятся ни карта, ни навигатор. А зачем они, когда каждый дом, как ковер: со своими узорами, орнаментами, элементами, которые хочется разглядывать, не отрывая глаз. Что уж говорить о мечети, минаретах, антикварных лавках или чайных.

Приехав в Баку, мы рекомендуем не зацикливаться на старинных или современных аттракциях, а взять максимум от путешествия. То есть посетить все возможные исторические достопримечательности и новые застройки. Тем более, они располагаются по соседству.

Девичья башня – старейшая постройка города, которая прекрасно сохранилась до наших дней. Она возвышается здесь уже более десяти веков, и, кажется, продержится еще столько же. Кстати, до сих пор точно неизвестно, как ее использовали. Существует легенда, что когда-то один правитель захотел жениться на собственной дочери. Но та не выдержала такой печальной судьбы и выбросилась с самого высокого этажа. Но это только предание. Большинство историков не верят в такие народные сказки. По их предположениям, здание использовалось как обсерватория, маяк или храм.

Не забудьте пройтись по Приморскому бульвару. Здесь размещаются фонтаны, аттракционы, парашютная вышка и торговый центр. Именно им вдохновился архитектор известного оперного театра в Сиднее.

Но не только столицей славится Азербайджан. Есть и другие регионы, которые по возможности следует посетить. К примеру, Гянджу. Сюда едут, чтобы обрести внутренний дзен и гармонию. В Ленкорань направляются, чтобы подправить здоровье в лучших термальных источниках страны. А в Шекку наведываются, чтобы исследовать исторические реликвии и вдоволь наесться настоящей халвы.

Об этих странах можно долго рассказывать. Но вы же знаете, что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть.

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