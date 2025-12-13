Маврикий уже не лидер: названо лучшее пляжное направление мира

Южный регион Португалии Алгарве, с его золотыми песчаными берегами и драматическими скалами, получил звание ведущего пляжного курорта планеты, обойдя легендарные тропические оазисы.

Алгарве перехватил пальму первенства у Маврикия, известного своими хрустальными лагунами и экзотическими пальмами. Эта победа не случайна: регион накопил четыре титула лучшего пляжного направления, больше, чем любой другой конкурент вроде Мальдив или островов Теркс и Кайкос с их тремя наградами каждые.

Как пишет Daily Mail, среди 19 претендентов, включая Таиланд, Канкун, Сейшелы, Филиппины и Занзибар, португальские берега отличаются уникальным сочетанием природы, истории и доступности. Этот триумф подчеркивает, как континентальные курорты переосмысливают стандарты тропического отдыха.

Алгарве, часто прозванный "Калифорнией Европы" за свой мягкий климат и живописные виды, простирается вдоль 200 километров атлантического побережья. Здесь более 150 пляжей на любой вкус: от протяжённой Прайя-да-Фалезии с её красными обрывами, создающими эффектный фон для фото, до уютной Прайя-да-Маринья, где скалы образуют естественные гроты для спокойного купания.

Исторические городки, такие как Албуфейра с ее белыми домами и оживленными улочками, добавляют шарма, превращая простой загар в культурное приключение. Туристы обожают это место за стабильную погоду и бюджетные перелеты.

Доступность – еще один козырь Алгарве, что делает его хитом среди путешественников. А зимой регион радует умеренным теплом – от 11°C до 16°C днем, – идеальным для тех, кто устал от серости. Весной, в мае, температура поднимается до 22–24°C, превращая побережье в рай для раннего сезона. С более 300 солнечными днями в год Алгарве обещает отдых без компромиссов, где каждый найдет что-то свое – от серфинга на диких волнах до релакса в спа с видом на океан.

Южное побережье остается мечтой иностранцев благодаря спокойному ритму жизни и выгодным ценам. Алгарве не просто пляж – это инвестиция в счастливое будущее, где солнце сияет не только над морем, но и над перспективами.

