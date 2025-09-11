Где самый счастливый город для отдыха в Европе: туристам назвали направление

Чаще всего отпуск – это время, которое дает нам ощущение счастья. Но эксперты говорят, что отдельные места в мире могут давать больше этого ощущения, чем другие.

Как пишет издание Express, об этом свидетельствует Индекс счастливого отдыха, который составляет сервис Book Retreat. С его помощью можно подобрать себе идеальное направление для путешествия. Этот индекс учитывает количество солнечного света, качество сна во время пребывания в определенном месте, качество питания местными блюдами, время, которое проводят отдыхающие на природе, и физическую нагрузку, которые они при этом получают. Эксперты оценили по этим критериям 47 наиболее популярных направлений отдыха в мире и составили рейтинг, первое место в котором заняла столица Португалии – волшебный город Лиссабон.

Он обошел почти всех конкурентов по количеству солнечного света и уступил лишь Афинам по части здорового питания. Выяснилось, что почти 10% ресторанов Лиссабона предлагают своим гостям полезные блюда. А качественные продукты здесь можно купить повсюду – от ларьков с уличной едой до рынков с самыми свежими морепродуктами и овощами.

Еще один фактор, который улучшает настроение отдыхающим в Лиссабоне, – это возможность гулять пешком. Город компактный и удобный для передвижения без использования транспорта. А в награду достанутся еще и потрясающие пейзажи.

Хотя город и славится своим расположением на холмах и порой туристам приходится преодолевать довольно крутые подъемы и спуски, особенно в районах Байрру-Алту и Алфама, это все же приносит больше удовольствия, чем изнуряет. Конечно, если выбрать для прогулки удобную обувь. Ну а поход от площади Праса-ду-Комерсиу до башни Белен, которые являются главными достопримечательностями города, займет менее двух часов. Впрочем, его можно и затянуть, если останавливаться передохнуть и перекусить по дороге.

Хотя по площади городских зеленых насаждений Лиссабон, возможно, и не может составить конкуренцию Хельсинки, все же здесь приходится аж 49 м² зеленых насаждений на человека. А это, например, в четыре раза больше, чем в Мадриде. Природа здесь всегда рядом – от замечательных парков и скверов до идеального для серфинга пляжа Кошта-да-Капарика и золотистых песков Кашкайша, куда можно добраться из города поездом менее чем за час.

Неудивительно, что благодаря впечатляющему количеству солнечного света (аж 2828 часов) город поднимает своим гостям настроение. К тому же добраться туда не трудно – в Лиссабоне есть международный аэропорт, который принимает большое количество рейсов, в том числе лоукостеров.

Стоит отметить, что исследование самых счастливых мест для отдыха проводила команда во главе с клиническим психологом Гарвардского университета, доктором Натали Даттило-Райан. Она напомнила, что хорошее самочувствие нам обеспечивают такие гормоны, как серотонин, дофамин, эндорфины и окситоцин. И вырабатываются они именно во время пребывания на природе под солнечными лучами, от качественного сна, регулярных физических нагрузок и здорового питания.

Всего в десятку самых счастливых мест для отдыха вошли:

Лиссабон, Португалия Хельсинки, Финляндия Орландо, США Афины, Греция Эдинбург, Шотландия Мадрид, Испания Вена, Австрия Будапешт, Венгрия Осло, Норвегия Вильнюс, Литва

