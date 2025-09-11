УкраїнськаУКР
Где самый счастливый город для отдыха в Европе: туристам назвали направление

Чаще всего отпуск – это время, которое дает нам ощущение счастья. Но эксперты говорят, что отдельные места в мире могут давать больше этого ощущения, чем другие.

Как пишет издание Express, об этом свидетельствует Индекс счастливого отдыха, который составляет сервис Book Retreat. С его помощью можно подобрать себе идеальное направление для путешествия. Этот индекс учитывает количество солнечного света, качество сна во время пребывания в определенном месте, качество питания местными блюдами, время, которое проводят отдыхающие на природе, и физическую нагрузку, которые они при этом получают. Эксперты оценили по этим критериям 47 наиболее популярных направлений отдыха в мире и составили рейтинг, первое место в котором заняла столица Португалии – волшебный город Лиссабон.

Он обошел почти всех конкурентов по количеству солнечного света и уступил лишь Афинам по части здорового питания. Выяснилось, что почти 10% ресторанов Лиссабона предлагают своим гостям полезные блюда. А качественные продукты здесь можно купить повсюду – от ларьков с уличной едой до рынков с самыми свежими морепродуктами и овощами.

Еще один фактор, который улучшает настроение отдыхающим в Лиссабоне, – это возможность гулять пешком. Город компактный и удобный для передвижения без использования транспорта. А в награду достанутся еще и потрясающие пейзажи.

Хотя город и славится своим расположением на холмах и порой туристам приходится преодолевать довольно крутые подъемы и спуски, особенно в районах Байрру-Алту и Алфама, это все же приносит больше удовольствия, чем изнуряет. Конечно, если выбрать для прогулки удобную обувь. Ну а поход от площади Праса-ду-Комерсиу до башни Белен, которые являются главными достопримечательностями города, займет менее двух часов. Впрочем, его можно и затянуть, если останавливаться передохнуть и перекусить по дороге.

Хотя по площади городских зеленых насаждений Лиссабон, возможно, и не может составить конкуренцию Хельсинки, все же здесь приходится аж 49 м² зеленых насаждений на человека. А это, например, в четыре раза больше, чем в Мадриде. Природа здесь всегда рядом – от замечательных парков и скверов до идеального для серфинга пляжа Кошта-да-Капарика и золотистых песков Кашкайша, куда можно добраться из города поездом менее чем за час.

Неудивительно, что благодаря впечатляющему количеству солнечного света (аж 2828 часов) город поднимает своим гостям настроение. К тому же добраться туда не трудно – в Лиссабоне есть международный аэропорт, который принимает большое количество рейсов, в том числе лоукостеров.

Стоит отметить, что исследование самых счастливых мест для отдыха проводила команда во главе с клиническим психологом Гарвардского университета, доктором Натали Даттило-Райан. Она напомнила, что хорошее самочувствие нам обеспечивают такие гормоны, как серотонин, дофамин, эндорфины и окситоцин. И вырабатываются они именно во время пребывания на природе под солнечными лучами, от качественного сна, регулярных физических нагрузок и здорового питания.

Всего в десятку самых счастливых мест для отдыха вошли:

  1. Лиссабон, Португалия
  2. Хельсинки, Финляндия
  3. Орландо, США
  4. Афины, Греция
  5. Эдинбург, Шотландия
  6. Мадрид, Испания
  7. Вена, Австрия
  8. Будапешт, Венгрия
  9. Осло, Норвегия
  10. Вильнюс, Литва

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в какие три города стоит отправиться, если вы любите кататься на велосипеде.

