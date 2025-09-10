Малоизвестный регион Европы сравнивают с Мальдивами: чем привлекает туристов

Если вы хотите хорошо отдохнуть в начале осени и не лететь за солнечным теплом в дальние края, вас с радостью примет Италия. Но выбирать локацию для отдыха надо с умом, ведь Флоренция, Рим или Амальфитанское побережье даже осенью переполнены туристами.

Вместо этого издание Express рекомендует обратить внимание на малоизвестный регион, песчаные пляжи которого даже сравнивают с Мальдивами. В сентябре здесь +25, еще и вода в море теплая и можно смело купаться. Сами итальянцы обожают отдыхать здесь в бархатный сезон. И этот регион – это Апулия.

Окруженная Адриатическим и Ионическим морями, расположенная на "каблуке" итальянского сапога Апулия может похвастаться очень длинной береговой линией, усеянной живописными бухтами, известняковыми скалами и невероятно живописными заливами. Курортных городов здесь тоже хватает.

Полиньяно-а-Маре — один из самых известных среди них. Это волшебный прибрежный городок, расположенный на скалах, у подножия которых расстелилась бухта Лама-Монакиле. Она славится своей чистой водой и белой галькой.

В самой южной точке региона, где встречаются два моря, находится Санта-Мария-ди-Леука. Это идеальное место для круиза на закате солнца и гребли на паддлборде. Активный отдых позволит нагулять изрядный аппетит перед ужином в местной тратории, где подают свежие морепродукты, пасту ореккьетте и крепкое вино Саленто.

Вдали от побережья расположился сказочный город Альберобелло. Он вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своим трули — традиционным побеленным каменным хижинам с коническими крышами. Многие из них превратили в роскошные дома для отдыха, которые при этом предлагают уникальный местный колорит. В нескольких минутах езды находится ослепительно белый город Остуни, прозванный "Белым городом". Он привлекает мощеными улочками и панорамными террасами.

Также из Апулии можно быстро и легко добраться до соседней Базиликаты, чтобы полюбоваться уникальным городом Матера. Это третий по возрасту город в мире после Алеппо и Иерихона. Его история насчитывает более 10 000 лет. Он славится своими древними жилищами, высеченными в скалах, где до сих пор живут люди. А еще скальными церквями с расписанными вручную стенами.

Конечно, ни одна поездка в Апулию не будет полной без знакомства с местной гастрономией. Это земля бурраты, ореккьетте и насыщенных вин, таких как Примитиво, Негроамаро и Саличе Салентино.

