Средиземноморский рай: где провести пляжный отпуск в сентябре

Сентябрь – идеальное время для тех, кто стремится продлить лето. Одним из лучших направлений для отдыха в этом месяце является Мальта. Островное государство в самом сердце Средиземного моря сочетает теплый климат, роскошные пляжи, уникальные достопримечательности и яркую культурную программу.

Видео дня

Именно здесь сентябрьский отдых превращается в гармоничное сочетание релакса, культуры и гастрономических открытий. Детали рассказало издание Express.

Мальта может похвастаться более 300 солнечными днями в году, средней сентябрьской температурой около 27°C и более 200 км живописного побережья. Здесь насчитывается 12 пляжей с "Голубым флагом" – гарантией чистоты и высокого качества.

Для семейного отдыха прекрасно подходит Mellieħa Bay с мелководьем и водными развлечениями. Тем, кто ищет тишины, стоит посетить уютную бухту Għajn Tuffieħa. Выбор широк: от шумных пляжей с полным сервисом до тихих диких лагун.

Мальта – это настоящий музей под открытым небом. Здесь можно увидеть мегалитические храмы, подземный комплекс, средневековые крепости и узкие улочки древних городов. Столица Валлетта, построенная рыцарями ордена Святого Иоанна, входит в список ЮНЕСКО. Не менее захватывающая – "Молчаливая столица" Мдина, где проживает всего несколько сотен жителей.

Отдельного внимания заслуживает собор Святого Иоанна с его золотым интерьером и шедевром Караваджо – "Усекновение головы Иоанна Крестителя".

Кроме пляжного отдыха, Мальта предлагает более 120 мест для дайвинга – от затонувших кораблей до коралловых рифов. Любителям активного туризма доступны более 50 пешеходных и велосипедных маршрутов, ведущих вдоль скал, через живописные деревни и долины.

Культурная жизнь не менее насыщенная: от традиционных летних фест святого покровителя с фейерверками до международных фестивалей вроде Isle of MTV Malta или Notte Bianca, когда вся Валлетта превращается в одну большую сцену.

Мальта утвердилась как кулинарная столица с семью ресторанами, отмеченными звездами Мишлен. Обязательно стоит попробовать традиционные пастицци – слоеные пирожки с рикоттой или горохом, а также местные рагу и пироги.

Мальта в сентябре – это солнце, море, история и культура в идеальном балансе. Здесь одинаково комфортно отдыхать с семьей, исследовать древние достопримечательности или просто наслаждаться неторопливым ритмом острова.

Также OBOZ.UA рассказывал, что туристы назвали самую красивую страну Европы с доступными ценами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.