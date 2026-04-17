Малоизвестный город в Нидерландах резко стал хитом среди туристов

До недавнего времени Эйндховен оставался в тени популярных каналов столицы, однако 2025 год стал переломным для этого технологического хаба. Город сознательно выбирает путь "анти-Амстердама", предлагая гостям спокойную атмосферу без чрезмерной толпы и стресса.

Видео дня

Вместо классических пряничных домиков здесь царит эстетика переосмысленных индустриальных пространств и современного дизайна. Стремительное развитие транспортного сообщения и рекордное количество пассажиров в аэропорту подтверждают, что путешественники ищут именно такую аутентичность.

Как пишет Travel Off Path, сегодня Эйндховен становится идеальным местом для тех, кто хочет увидеть Нидерланды с другой, прогрессивной и комфортной стороны.

Чем интересен Эйндховен

Город активно инвестирует в свою доступность, подписав меморандум о создании прямого железнодорожного сообщения с капиталом Бельгии. Этот проект имеет целью устранить неудобные пересадки и сделать путешествия по региону максимально бесшовными. Сейчас ведутся переговоры о модернизации существующих путей или строительства новой инфраструктуры, что еще больше укрепит статус города как важного европейского узла.

Город построил свою идентичность на отказе от традиционных образов с ветряными мельницами и тюльпанами. Главной точкой притяжения стал район Strijp-S – бывшая промышленная зона компании Philips, превращенная в один из самых крутых креативных кластеров Европы. Здесь инновации сочетаются с художественными инсталляциями, а современные музеи, например Evoluon или Музей Ван Аббе, предлагают погружение в будущее и авангард.

Эйндховен официально получил титул города с самым низким уровнем стресса на планете. То, что некоторые критики ранее называли "скучным", оказалось идеальным балансом для качественного отдыха. Посетители могут наслаждаться просторными велодорожками, уютными пивоварнями и концептуальными магазинами, не чувствуя давления мегаполиса.

Рай для цифровых кочевников и экспатов

Благодаря бурному развитию технологического сектора и более низкой стоимости жизни, чем в столице, город стал магнитом для дистанционных работников. Нидерланды предлагают специальный вид на жительство для самозанятых лиц сроком на 2 года, и Эйндховен с его мощной инновационной экономикой является лучшей базой для такой релокации.

Здесь легко найти сообщество единомышленников и комфортное пространство для работы в окружении единомышленников-экспатов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.