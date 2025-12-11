Малоизвестную рождественскую ярмарку назвали лучшей в Европе: где расположена

Одна из лучших в Европе рождественских ярмарок проходит в столице, которую сложно назвать главным направлением для путешествий на континенте. Тогда как развлечения здесь принесут гостям невероятное удовольствие.

Как пишет издание Express, об этой ярмарке рассказали канадские тревел-блогеры Дэйв и Трейси Мэнни, которые объездили половину мира и посетили немало подобных праздничных локаций. По их мнению, рождественская ярмарка в столице Словакии Братиславе стоит значительно большей популярности.

Во-первых, она длится значительно дольше, чем большинство европейских ярмарок. Праздничная локация открыла свои двери 27 ноября, а завершит работу только 6 января. Перерыв здесь сделают только на Сочельник и день Рождества.

Братиславская рождественская ярмарка разделена на две части: одна расположена на Главной площади (Hlavné námestie), другая – на площади Гвоздослава (Hviezdoslavovo námestie). Но обе находятся всего в пяти минутах ходьбы друг от друга. Они открываются ежедневно в 10:00 и закрываются в 22:00, а по информации с официального сайта, ярмарка обещает "теплую и радостную атмосферу", ремесленные стенды, местную и международную еду, а также разнообразные вкусные напитки, включая грог, мед, фруктовые вина и пиво.

Блогеры отметили, что именно в Братиславе они увидели наибольшее количество киосков с едой. И качество блюд поразило Дэйва и Трейси. Так Трейси особенно высоко оценила местный капустный суп, который подается с хлебом. А Дейву понравились хрустящие картофельные оладьи локша.

Другие блюда, которые попробовала пара, включали картофельный блинчик с капустой и копченым мясом, а также штрудель. Дейв и Трейси затем посетили второй сектор рынка на площади Гвоздослава, где они попробовали то, что Дейв назвал "одним из лучших хамонов", которые он когда-либо ел.

В целом блогеры похвалили не только еду. Они также оценили праздничную атмосферу на рождественской ярмарке Братиславы, музыку и выбор товаров, которые можно приобрести в киосках. По их словам, здесь вы точно найдете памятные подарки для себя и близких.

