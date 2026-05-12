Малоизвестная жемчужина Италии: назван город для незабываемого отпуска

Бари – один из тех итальянских городов, который часто недооценивают, хотя именно он может подарить очень насыщенный и атмосферный отпуск. Этот оживленный портовый город на побережье Адриатического моря сочетает старинные кварталы, морские пейзажи, вкусную кухню и настоящую повседневную жизнь юга Италии.

Город также удобен для путешествий по Апулии – отсюда легко добраться до Альберобелло, Монополи и Полиньяно-а-Маре. Именно поэтому Бари называют отличным направлением для тех, кто хочет увидеть Италию без чрезмерного туристического шума, информирует Travel and Leisure.

Почему стоит поехать в Бари

Бари расположен на юге Италии, в регионе Апулия, и считается его оживленной прибрежной столицей. Несмотря на популярность Апулии среди туристов, именно Бари до сих пор сохраняет ощущение настоящего города, где местные традиции не превратились лишь в декорацию для гостей.

Наибольшее впечатление производит исторический центр – Бари Веккья. Это лабиринт узких каменных улочек, старых церквей, небольших площадей, рынков, тратторий и пекарен. Здесь можно увидеть знаменитую базилику Святого Николая, Свевский замок, площадь Меркантиле и площадь Феррарезе.

Что посмотреть в Бари

Один из лучших способов почувствовать город – выйти утром в старый порт. В Порто Веккьо рыбаки раскладывают свежий улов прямо у лодок. Здесь местные покупают морепродукты, а некоторые деликатесы пробуют сразу на месте.

Еще одно обязательное место – набережная Лунгомаре Назарио Сауро. Это одна из самых красивых приморских прогулочных зон южной Италии. Она тянется вдоль моря, окруженная пальмами и элегантными зданиями, и хорошо подходит для вечерней прогулки, пробежки или поездки на велосипеде.

Бари также удобно использовать как базу для путешествий по региону. За короткое время отсюда можно добраться до Полиньяно-а-Маре с его скалами и бирюзовой водой, до Альберобелло со сказочными домиками трулли или до Монополи с живописной гаванью и старыми улочками.

Что попробовать в Бари

Бари – город, где еда является одной из главных причин для путешествия. Самое известное местное блюдо – орекьетте с репной зеленью, чесноком, оливковым маслом и анчоусами. Это простая, но очень характерная для Апулии паста.

Еще одно блюдо, которое стоит попробовать, – спагетти all'assassina. Ее придумали именно в Бари. Пасту готовят необычным способом – в чугунной сковороде, где она частично поджаривается, становится хрустящей, а затем постепенно впитывает острый томатный соус. В результате блюдо имеет одновременно мягкую и поджаренную текстуру и выразительную пикантность.

Также в городе стоит попробовать фокачу барезе, свежие морепродукты, осьминога, мидии, местный хлеб из Альтамуры, сыры и вина Апулии. Среди региональных вин популярны примитиво, негроамаро и неро ди троя.

Когда лучше всего ехать в Бари

Лучшее время для путешествия в Бари – с середины апреля по июнь, а также сентябрь и октябрь. В этот период обычно тепло и солнечно, но еще нет чрезмерной летней жары и пиковых толп.

В июле и августе город становится значительно оживленнее: пляжи заполняются, площади гудят до позднего вечера, а в регионе проходят фестивали. Особенно активный период – середина августа, когда в Италии отмечают Феррагосто.

С ноября по март Бари спокойнее. Это не лучшее время для пляжного отдыха, зато хороший период для прогулок по старому городу, гастрономии, путешествий по соседним городкам.

