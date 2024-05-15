Маленькая Япония в Украине: что посмотреть в Ужгороде весной

Для того чтобы почувствовать привкус Азии, не нужно ехать далеко. Город на Закарпатье известен не только своими живописными пейзажами и историческими достопримечательностями, но и сказочной атмосферой.

Особенно волшебный период для туристов наступает весной, когда просыпается природа. Обычно это приходится на конец марта – начало апреля и длится около двух недель. В этот момент со всей страны приезжают путешественники, чтобы увидеть произведение искусства — деревья с нежно розовыми цветами.

Самые популярные локации:

проспект Свободы;

улицы Закарпатская, Грушевского, Собранецкая, Бращайков;

сквер имени Томаша Масарика;

парк Святой Татьяны;

площадь Театральная у пешеходного моста и кукольного театра "Бавка";

Славянская, Православная и Киевская набережные;

аллея старейших сакур Ужгорода;

Драмтеатр и т.д.

Что посетить в городе весной?

Японский "Сад камней"

Создали в честь знаменитых цветочных деревьев. Расположен в парке у реки Уж. Здесь можно побродить по каменистым тропам, полюбоваться карликовыми растениями и отдохнуть.

Прогулка по Старому городу

Исторический центр с мощеными улочками, старинными постройками и уютными кафе – место, где можно погрузиться в атмосферу прошлого.

Замковая гора

С вершины открывается вид на город, водоем и окрестности.

Ужгородский замок

Построили в XIII веке, он является одним из главных архитектурных сооружений. В течение многих лет стоял на страже, пережив многочисленные осады и войны.

Ботанический сад

Самый старый в Украине. Владеет коллекцией из более 6000 видов растений, собранных со всего мира. Здесь вы можете полюбоваться экзотическими представителями флоры. А еще посетить оранжереи, где растут: папайя, бананы, мимоза, эвкалипт, пальмы и кактусы. Здесь также сконструирован розарий, где посажено около 120 сортов роз.

Липовая аллея

Самое любимое место отдыха здешних жителей. Прогулка под тенями медовых деревьев поможет вам отвлечься и быть здесь и сейчас.

Корзо

Главная улица, где находятся многочисленные кафе, рестораны, магазины и сувенирные лавки. Здесь всегда многолюдно и весело, а летом часто проводят концерты.

Еврейская синагога

Одна из самых красивых в Европе. Она постоянно привлекает туристов. Находится недалеко от Театральной площади. В настоящее время помещение использует Закарпатская областная филармония.

Крестовоздвиженский кафедральный собор

Памятник архитектуры, переданный греко-католической общине. Внутри вы увидите иконостас в стиле барокко. Кстати, стены святыни расписал известный художник Иосиф Бокшай. В крипте, в подземельях собора, погребены епископы. Напротив храма обустроили сквер, который посвятили Марии-Терезе. Именно ей раньше принадлежало здание.

Кафе "Под замком"

Древнее заведение и одновременно музей, работающий с 1988 года. Сохраняет экспонаты периода Австро-Венгрии, Чехословакии и советского времени. Вы сможете не только посмотреть на эти предметы, но и попробовать разные напитки, к примеру, чешскую кока-колу.

Совиное гнездо

Каменное сооружение 1781 года. Сначала его использовали как пивной завод, впоследствии отель. Во времена независимости это место стали выбирать как локацию для винных фестивалей и тематических вечеринок.

Горчичное зерно

Не просто ресторан, а настоящая копилка аутентичной закарпатской кухни. Этот 70-метровый пешеходный переулок соединяет две главные артерии. Он оформлен в ретро-стиле 30-х годов прошлого столетия.

Минеральные источники, обладающие полезными свойствами

Набрать воду можно в Боздоском парке и во дворе детской больницы.

Независимо от того, что вы ищете: романтики, приключений или просто расслабление – Ужгород непременно вас удивит.

Вот несколько советов, которые помогут спланировать свое путешествие:

Забронируйте жилье заранее, ведь весной много туристов.

Возьмите с собой удобную обувь – вы будете много ходить.

Не забудьте фотоаппарат, чтобы запечатлеть все красивые достопримечательности и чудеса природы.

Попробуйте традиционную закарпатскую кухню.

Отдохните и получите удовольствие от увиденного!

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