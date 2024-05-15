Маленькая Япония в Украине: что посмотреть в Ужгороде весной
Для того чтобы почувствовать привкус Азии, не нужно ехать далеко. Город на Закарпатье известен не только своими живописными пейзажами и историческими достопримечательностями, но и сказочной атмосферой.
Особенно волшебный период для туристов наступает весной, когда просыпается природа. Обычно это приходится на конец марта – начало апреля и длится около двух недель. В этот момент со всей страны приезжают путешественники, чтобы увидеть произведение искусства — деревья с нежно розовыми цветами.
Самые популярные локации:
- проспект Свободы;
- улицы Закарпатская, Грушевского, Собранецкая, Бращайков;
- сквер имени Томаша Масарика;
- парк Святой Татьяны;
- площадь Театральная у пешеходного моста и кукольного театра "Бавка";
- Славянская, Православная и Киевская набережные;
- аллея старейших сакур Ужгорода;
- Драмтеатр и т.д.
Что посетить в городе весной?
- Японский "Сад камней"
Создали в честь знаменитых цветочных деревьев. Расположен в парке у реки Уж. Здесь можно побродить по каменистым тропам, полюбоваться карликовыми растениями и отдохнуть.
- Прогулка по Старому городу
Исторический центр с мощеными улочками, старинными постройками и уютными кафе – место, где можно погрузиться в атмосферу прошлого.
- Замковая гора
С вершины открывается вид на город, водоем и окрестности.
- Ужгородский замок
Построили в XIII веке, он является одним из главных архитектурных сооружений. В течение многих лет стоял на страже, пережив многочисленные осады и войны.
- Ботанический сад
Самый старый в Украине. Владеет коллекцией из более 6000 видов растений, собранных со всего мира. Здесь вы можете полюбоваться экзотическими представителями флоры. А еще посетить оранжереи, где растут: папайя, бананы, мимоза, эвкалипт, пальмы и кактусы. Здесь также сконструирован розарий, где посажено около 120 сортов роз.
- Липовая аллея
Самое любимое место отдыха здешних жителей. Прогулка под тенями медовых деревьев поможет вам отвлечься и быть здесь и сейчас.
- Корзо
Главная улица, где находятся многочисленные кафе, рестораны, магазины и сувенирные лавки. Здесь всегда многолюдно и весело, а летом часто проводят концерты.
- Еврейская синагога
Одна из самых красивых в Европе. Она постоянно привлекает туристов. Находится недалеко от Театральной площади. В настоящее время помещение использует Закарпатская областная филармония.
- Крестовоздвиженский кафедральный собор
Памятник архитектуры, переданный греко-католической общине. Внутри вы увидите иконостас в стиле барокко. Кстати, стены святыни расписал известный художник Иосиф Бокшай. В крипте, в подземельях собора, погребены епископы. Напротив храма обустроили сквер, который посвятили Марии-Терезе. Именно ей раньше принадлежало здание.
- Кафе "Под замком"
Древнее заведение и одновременно музей, работающий с 1988 года. Сохраняет экспонаты периода Австро-Венгрии, Чехословакии и советского времени. Вы сможете не только посмотреть на эти предметы, но и попробовать разные напитки, к примеру, чешскую кока-колу.
- Совиное гнездо
Каменное сооружение 1781 года. Сначала его использовали как пивной завод, впоследствии отель. Во времена независимости это место стали выбирать как локацию для винных фестивалей и тематических вечеринок.
- Горчичное зерно
Не просто ресторан, а настоящая копилка аутентичной закарпатской кухни. Этот 70-метровый пешеходный переулок соединяет две главные артерии. Он оформлен в ретро-стиле 30-х годов прошлого столетия.
- Минеральные источники, обладающие полезными свойствами
Набрать воду можно в Боздоском парке и во дворе детской больницы.
Независимо от того, что вы ищете: романтики, приключений или просто расслабление – Ужгород непременно вас удивит.
Вот несколько советов, которые помогут спланировать свое путешествие:
- Забронируйте жилье заранее, ведь весной много туристов.
- Возьмите с собой удобную обувь – вы будете много ходить.
- Не забудьте фотоаппарат, чтобы запечатлеть все красивые достопримечательности и чудеса природы.
- Попробуйте традиционную закарпатскую кухню.
- Отдохните и получите удовольствие от увиденного!
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