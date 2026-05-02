Любите спонтанные путешествия? Вот куда стоит ехать в Европе

В Европе растет интерес к спонтанным путешествиям, а больше всего бронирований "в последний момент" демонстрируют направления Восточной Европы, Балтии и Балкан. Среди самых популярных вариантов для таких поездок – Гданьск, Бухарест, Краков, побережье Албании и Рига.

По данным отчета Travel Horizons, туристы все чаще выбирают не только классические европейские столицы и переполненные курорты. Зато растет интерес к городам и регионам, которые предлагают сочетание истории, культуры, доступных цен и меньшего потока путешественников.

Гданьск, Польша

Лидером по росту популярности стал Гданьск. По данным исследования, количество бронирований в этом городе выросло на 97% в годовом измерении.

Гданьск расположен на Балтийском побережье и привлекает туристов историческим центром ганзейской эпохи, яркими фасадами старого города и набережными.

Этот город хорошо подходит для короткой поездки на несколько дней: здесь можно гулять по старым улицам, посещать музеи, пробовать местную кухню и одновременно почувствовать морскую атмосферу.

Бухарест, Румыния

Второе место занял Бухарест, где посещаемость выросла на 71%. Столица Румынии все чаще попадает в списки интересных европейских направлений для быстрых путешествий.

Город известен сочетанием различных архитектурных стилей – от арт-деко до зданий коммунистического периода. Одним из самых известных сооружений Бухареста является огромное здание парламента.

Бухарест может понравиться тем, кто ищет городскую атмосферу, интересную архитектуру, рестораны, ночную жизнь и направление, которое еще не такое перегруженное туристами, как самые популярные столицы Западной Европы.

Краков, Польша

В число популярных направлений также вошел Краков. Поток туристов в город вырос на 58%.

Краков привлекает историческим центром, который входит в список ЮНЕСКО, большой рыночной площадью и королевским замком Вавель. Это один из самых атмосферных городов Польши, который хорошо подходит и для первой поездки, и для повторного визита.

Город удобен для короткого уикенда: основные достопримечательности расположены относительно компактно, а прогулки по старому центру легко совместить с кафе, музеями и вечерними маршрутами.

Албанское побережье

Среди курортных направлений заметно выросла популярность побережья Албании – на 53%.

Этот регион известен пляжами на Ионическом море, в частности курортами Ксамил, Саранда и Дхерми. Албанское побережье привлекает туристов морем, пейзажами, активной ночной жизнью и близостью к археологическим памятникам.

Для тех, кто хочет спонтанной летней поездки к морю, Албания может быть интересной альтернативой более раскрученным средиземноморским курортам.

Рига, Латвия

Замыкает список Рига, где количество бронирований выросло на 40%.

Столица Латвии расположена на реке Даугава и сочетает средневековый центр с большим количеством архитектуры модерна. Старый город Риги входит в список ЮНЕСКО, а сама столица имеет одну из самых больших коллекций зданий в стиле ар-нуво в Европе.

Рига хорошо подходит для путешествия на несколько дней: здесь есть исторические улицы, музеи, рестораны, набережные и более спокойная атмосфера по сравнению со многими крупными туристическими городами.

