Лучшие места для цифровых кочевников в Европе: топ 4

В интернете можно найти немало списков удачных локаций для цифровых кочевников, которые могут совмещать дистанционную работу с отдыхом. Проблема таких списков заключается в том, что они часто игнорируют реальность.

Видео дня

Популярные Париж или Барселона, несмотря на свою красоту, становятся все менее привлекательными из-за высоких налогов, заоблачной аренды и все более острого неприятия туристов местными жителями. Зато опытные путешественники советуют обратить внимание на города, где сочетаются исторический шарм, современная инфраструктура и адекватная стоимость жизни. Авторы издания Travel off Path, которые успели побыть цифровыми кочевниками в более чем сотне европейских городов, назвали четыре лучших.

Будапешт, Венгрия: архитектурная грандиозность и комфорт

Будапешт остается одной из самых сбалансированных столиц Центральной Европы. Город предлагает уникальное сочетание уюта старых кофеен, величественной имперской архитектуры и современной культуры. В дополнение идет большое количество заведений, где можно спокойно работать за ноутбуком. В частности, популярностью среди экспатов пользуются сетевые чайные заведения в крупных торговых центрах вроде Westend Mall, где, ко всему, легко найти единомышленников.

Летний отдых в Будапеште сосредоточен вокруг гастрономических зон, например Karavan, где уличная еда и общение с местными является частью повседневности. Зимой здесь можно посещать термальные купальни. Несмотря на постепенный рост цен (средняя аренда жилья в центре составляет около 850 долларов), город все еще кажется выгодным по сравнению с Лондоном или Нью-Йорком.

Шкодер, Албания: уют за пределами столицы

Если столица Албании Тирана часто воспринимается как хаотичный мегаполис, то северный Шкодер становится настоящим открытием для кочевников. Город с населением около 95 000 человек идеально балансирует между бурной деловой активностью и очарованием маленького городка. Отреставрированные фасады Старого города, мощеные улочки и близость к Скадарскому озеру создают атмосферу классической Европы, которая выгодно отличается на фоне бетонной застройки Балкан.

Главным преимуществом Шкодера является доступ к природе. Всего за несколько часов отсюда можно добраться до Албанских Альп с их водопадами и треккинговыми маршрутами. А стоимость жизни здесь едва ли не лучшая в регионе. Полноценный обед в ресторане редко обойдется более чем в 8 долларов, а месячная аренда жилья через сервисы вроде Airbnb составляет в среднем 380-400 долларов.

Хиос, Греция: аутентичность без толп

Для тех, кто хочет наслаждаться солнечным побережьем Эгейского моря без очередей на паром, остров Хиос является идеальным выбором. Отсутствие массовых рейсов лоукостеров позволило острову сохранить самобытность. Здесь нет бело-голубых домиков, как на Санторини, зато есть старинные деревни с уникальными геометрическими орнаментами на стенах (например Пирги) и заброшенный византийский городок Анаватос.

Жизнь на Хиосе ориентирована на спокойный темп. Портовый город Хиос наполнен семейными тавернами со свежими морепродуктами, где ужин обойдется около 15 долларов. А аренда апартаментов возле порта стартует от 700 долларов в месяц, что является очень конкурентным показателем для греческих островов такого размера.

Батуми, Грузия: черноморский микс культур

Грузия давно закрепилась в топах из-за лояльного законодательства по длительному пребыванию иностранцев и низкой стоимости жизни – базовые расходы здесь могут составлять всего 550-600 долларов в месяц. Хотя столичный Тбилиси остается главным магнитом, Батуми предлагает значительно более спокойный ритм и морской воздух в придачу.

Город поражает архитектурным контрастом: футуристические небоскребы в стиле Дубая соседствуют с фасадами XIX века. Батуми в пять раз меньше столицы, что делает его комфортным для тех, кому неприятны большие скопления людей. Рынок недвижимости здесь еще не перегрет экспатами так сильно, как в Тбилиси, поэтому цены на аренду в центральных районах у моря в среднем на 30% ниже столичных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие города в мире лучше всего подойдут туристам, путешествующим в одиночестве.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.