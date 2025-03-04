Лучшие горные пешеходные маршруты Европы
Соскучились по приключениям, ощущением свободы и живописным местам? Тогда пора воплощать желаемое и отправляться в поход! Сегодня рассказываем об интересных направлениях, их сложности и продолжительности.
Лёйгавегюр , Исландия
Пешеходный маршрут располагается на юго-западе страны. Его считают одним из самых лучших малоизвестных направлений для походов в Европе. Направление известно своими уникальными внеземными пейзажами и ландшафтами.
Маршрут проходит через окрестности горячих источников Ландманналаугар к ледниковой долине Тоурсмёрк.
Во время путешествия туристы могут делать остановки у термальных рек и вулканических озер. Также вдоль маршрута располагаются горные домики для отдыха: Графтиннускер, Алфтаватн, Хваннгил и Эмстур.
Расстояние: около 55 км.
Продолжительность: в среднем 4-5 дней.
Сезон: середина июня – конец августа
Эдельвейс Хебальмен - Стафельсальп, Швейцария
Маршрут проходит через окрестности Церматта, который служит центром зимнего спорта и альпинизма в Пеннинских Альпах.
Начальная и финальная точка находится возле железнодорожной станции курорта.
Поход запомнится живописными каскадными водопадами и роскошными альпийскими лугами, где растут редкие цветы.
Среди многих интересных мест, которые встречаются на пути, изюминкой остается панорамный вид на Маттергорн – гору, высотой 4478 метров.
Расстояние: около 20 км.
Продолжительность: в среднем 7-9 часов.
Сезон: конец июня – начало октября.
Паленица Бялчанская - Морское Око – Рисы, Польша
Этот маршрут – настоящее испытание для тех, кто ищет острых ощущений и не боится трудностей.
Он известен своими крутыми и каменистыми тропами. Перед отправлением в поход проверьте прогноз погоды. Ведь во время или после дождя камни становятся скользкими.
Путешествие начинается с туристического отправного пункта – Palenica Białczańska. Первая остановка самое большое и известное озеро Польши – Морское Око. Здесь можно отдохнуть, перекусить и набраться сил для дальнейшего подъема.
Далее тропа вьется между скалами, через альпийские луга и вершины.
Расстояние: около 26 км.
Продолжительность: в среднем 10 часов.
Сезон: конец июня – начало сентября.
Эрвальд – Кобургер Хютте, Австрия
Маршрут начинается в общине округа Ройтте в земле Тироля. Местность отличается климатом полярных пустынь с постоянным морозом.
Далее дорога ведет вверх через редколесье к озеру Зеебензее. Водоем располагается на высоте 1657 метров над уровнем моря.
Настоящая жемчужина живописного направления – Кобургер Хютте. Уютное горное убежище построили в 1901 году, а в 1962-м достроили канатный конвейер. Здесь можно не только отдохнуть и восстановить силы, но насладиться панорамными видами на окружающие горы.
Расстояние: около 24 км.
Продолжительность: в среднем 8 часов.
Сезон: июнь – начало октября.
PR17- Каминьо-ду-Пинакулу-е-Фольядал - Бика-да-Кана, Португалия
Маршрут находится на острове Мадейра в Атлантическом океане.
Он знаменит многочисленными водопадами и тоннелями. На протяжении пути туристы увидят долину Рибейра-Брава и пройдут по второй по длине леваде острова Levada do Norte.
Расстояние: около 20 км.
Продолжительность: в среднем 7-9 часов.
Сезон: апрель – июнь, сентябрь – ноябрь.
Советы перед путешествием
Тщательная подготовка – это залог успешного и безопасного похода. Кроме снаряжения, важно иметь достаточный запас воды, пищи и необходимые медикаменты. Также стоит сообщить кому-то о своем маршруте и времени прибытия.
Надёжная туристическая обувь защитит ноги от травм и обеспечит устойчивость на сложной местности. Треккинговые палки станут верными помощниками на крутых склонах, а перчатки защитят руки от царапин и холода.
Не бойтесь трудностей и препятствий! Собирайте команду единомышленников и отправляйтесь в горы!
Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых интересных локациях Швеции для незабываемых туристических путешествий
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!