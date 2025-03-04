Лучшие горные пешеходные маршруты Европы

Соскучились по приключениям, ощущением свободы и живописным местам? Тогда пора воплощать желаемое и отправляться в поход! Сегодня рассказываем об интересных направлениях, их сложности и продолжительности.

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Лёйгавегюр , Исландия

Пешеходный маршрут располагается на юго-западе страны. Его считают одним из самых лучших малоизвестных направлений для походов в Европе. Направление известно своими уникальными внеземными пейзажами и ландшафтами.

Маршрут проходит через окрестности горячих источников Ландманналаугар к ледниковой долине Тоурсмёрк.

Во время путешествия туристы могут делать остановки у термальных рек и вулканических озер. Также вдоль маршрута располагаются горные домики для отдыха: Графтиннускер, Алфтаватн, Хваннгил и Эмстур.

Расстояние: около 55 км.

Продолжительность: в среднем 4-5 дней.

Сезон: середина июня – конец августа

Эдельвейс Хебальмен - Стафельсальп, Швейцария

Маршрут проходит через окрестности Церматта, который служит центром зимнего спорта и альпинизма в Пеннинских Альпах.

Начальная и финальная точка находится возле железнодорожной станции курорта.

Поход запомнится живописными каскадными водопадами и роскошными альпийскими лугами, где растут редкие цветы.

Среди многих интересных мест, которые встречаются на пути, изюминкой остается панорамный вид на Маттергорн – гору, высотой 4478 метров.

Расстояние: около 20 км.

Продолжительность: в среднем 7-9 часов.

Сезон: конец июня – начало октября.

Паленица Бялчанская - Морское Око – Рисы, Польша

Этот маршрут – настоящее испытание для тех, кто ищет острых ощущений и не боится трудностей.

Он известен своими крутыми и каменистыми тропами. Перед отправлением в поход проверьте прогноз погоды. Ведь во время или после дождя камни становятся скользкими.

Путешествие начинается с туристического отправного пункта – Palenica Białczańska. Первая остановка самое большое и известное озеро Польши – Морское Око. Здесь можно отдохнуть, перекусить и набраться сил для дальнейшего подъема.

Далее тропа вьется между скалами, через альпийские луга и вершины.

Расстояние: около 26 км.

Продолжительность: в среднем 10 часов.

Сезон: конец июня – начало сентября.

Эрвальд – Кобургер Хютте, Австрия

Маршрут начинается в общине округа Ройтте в земле Тироля. Местность отличается климатом полярных пустынь с постоянным морозом.

Далее дорога ведет вверх через редколесье к озеру Зеебензее. Водоем располагается на высоте 1657 метров над уровнем моря.

Настоящая жемчужина живописного направления – Кобургер Хютте. Уютное горное убежище построили в 1901 году, а в 1962-м достроили канатный конвейер. Здесь можно не только отдохнуть и восстановить силы, но насладиться панорамными видами на окружающие горы.

Расстояние: около 24 км.

Продолжительность: в среднем 8 часов.

Сезон: июнь – начало октября.

PR17- Каминьо-ду-Пинакулу-е-Фольядал - Бика-да-Кана, Португалия

Маршрут находится на острове Мадейра в Атлантическом океане.

Он знаменит многочисленными водопадами и тоннелями. На протяжении пути туристы увидят долину Рибейра-Брава и пройдут по второй по длине леваде острова Levada do Norte.

Расстояние: около 20 км.

Продолжительность: в среднем 7-9 часов.

Сезон: апрель – июнь, сентябрь – ноябрь.

Советы перед путешествием

Тщательная подготовка – это залог успешного и безопасного похода. Кроме снаряжения, важно иметь достаточный запас воды, пищи и необходимые медикаменты. Также стоит сообщить кому-то о своем маршруте и времени прибытия.

Надёжная туристическая обувь защитит ноги от травм и обеспечит устойчивость на сложной местности. Треккинговые палки станут верными помощниками на крутых склонах, а перчатки защитят руки от царапин и холода.

Не бойтесь трудностей и препятствий! Собирайте команду единомышленников и отправляйтесь в горы!

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