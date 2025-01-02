Лучше Рима, Венеции и Милана. 5 скрытых жемчужин, которые стоит посетить в Италии

Отдых в Европе – популярный выбор среди туристов со всего мира, которых захватывает сочетание культуры и релакса. Прекрасные пляжи и доступные цены – неудивительно, что любители путешествий съезжаются в такие страны, как Испания, Португалия и Франция, чтобы отдохнуть.

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Для тех, кого особенно вдохновляет итальянское морское побережье, тревел-эксперт поделилась пятью "скрытыми жемчужинами" Италии, которые следует добавить в списки желаний на 2025 год. Основательница специализированного туроператора Flavours Holidays Лорн Блит рассказала изданию Express о лучших предложениях, позволяющих заглянуть в истинную сущность "La Dolce Vita" за пределами протоптанных дорог.

Саленто, Южная Апулия

Посетите Саленто, чтобы ощутить настоящий шарм южного региона Апулия. Затем насладитесь освежающим купанием в ошеломляющих бирюзовых водах Кала дель Аквавива. Присоединитесь к местным жителям в кафе "Мартинуччи" в живописном городке Кастро и попробуйте пастиччотто – типичный сладкий десерт Апулии, в сочетании со сливочным капучино. От сокровенных пляжей до старинных деревень, Саленто является настоящим раем для тех, кто ищет настоящую итальянскую атмосферу.

Скопелло, Сицилия

Откройте себе вневременную красоту Скопелло – тихого поселка, расположенного вдоль побережья Сицилии. Посетите исторический центр и расслабьтесь с освежающим напитком, наблюдая за закатом над Средиземным морем. С его поразительными скалами, кристально чистыми водами и волшебной атмосферой, Скопелло – это настоящая скрытая жемчужина, которая ждет, чтобы ее исследовали.

Лари, Тоскана

Побалуйте свои чувства гастрономическими прелестями Лари, живописного горного городка в самом сердце Тосканы. Исследуйте старинные улочки со средневековой архитектурой и посетите легендарную семью Мартелли, известную своими традициями ремесленного производства макаронных изделий. Отведайте свежую пасту и другие местные деликатесы и насладитесь ароматами настоящей тосканской кухни.

Доломитовые Альпы

Почувствуйте магию Доломитовых Альп, окруженных высокими вершинами и пышными лугами и предлагающими беззаботный отдых. Выпейте коктейль, наслаждаясь увлекательными видами и погружаясь в естественную красоту этого обширного горного массива. В частности, муниципалитет Корвара очаровывает своими потрясающими горными видами и волшебными улочками. Этот живописный поселок является раем для любителей активного отдыха, предлагая лыжный спорт зимой и пешие прогулки летом.

Остров Джильо

Расположенный у побережья Тосканы, остров Джильо является настоящей скрытой жемчужиной, предлагающей идеальный побег от шума. С его нетронутыми пляжами, кристально чистыми водами и очаровательными деревнями, Джильо является прекрасным местом для отдыха на выходных или длительного уединения. Исследуйте уединенные бухты, пройдитесь по живописным тропам или просто расслабьтесь и окунитесь в красоту этого курортного рая.

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