Дроны, салюты и переполненные площади: как встречали Новый год в разных странах мира. Фоторепортаж

Новый год – праздник, который особенно ждут жители разных уголков мира. От Гонконга до Парижа и Нью-Йорка: в ночь на 1 января 2025 года земным шаром пронеслись громкие празднества, салюты и даже зрелищное шоу дронов.

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Гонконг, Китай

В новогоднюю ночь жители Гонконга стали свидетелями удивительного шоу дронов. Светящееся поздравление в небе развевалось над Замком волшебных мечтаний в Диснейленде. В это время вблизи сказочной постройки посетители могли наблюдать флешмоб знакомых персонажей с детства.

Нью-Йорк, США

Традиционно на Таймс-Сквере, центральной площади Нью-Йорка, местные жители и туристы собрались вместе, чтобы загадать самые заветные желания под бой курантов. После 12 ночи центр "Большого яблока" был усыпан конфетти.

Бангкок, Таиланд

Небо Бангкока осветили фейерверки. Управление по туризму Таиланда ярко отметило переход к 2025 году фейерверком под названием "SIAMSMILE", состоящий из девяти действ, символизирующих аспекты тайского туризма: постоянный туризм, воображение, рай для исследования, взаимное уважение, улыбающиеся люди, воспоминания, внутренний мир, любовь и нескончаемое счастье. Шоу можно было увидеть вдоль реки Чаупхрая.

Сидней, Австралия

Фейерическое шоу увидели жители Сиднея, когда фейерверки зажгли небо над мостом Харбор-Бридж и Сиднейским оперным театром во время празднования Нового года.

Лондон, Великобритания

Британская столица праздновала не менее торжественно. Фейерверки можно было увидеть в ночном небе вокруг Лондонского глаза и башни Елизаветы, широко известной под названием часового колокола Биг-Бен, а также возле Вестминстерского дворца, где находится здание парламента.

Париж, Франция

Тысячи парижан собрались на одной из главных магистралей Парижа – Елисейских полях, чтобы запечатлеть новогоднее действо. Заполнив длинную улицу, вдоль которой сияли гирлянды, взгляды собравшихся сосредоточились на Триумфальной арке. Голограмма, выведенная на монумент, знаменовала приход 2025 года.

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