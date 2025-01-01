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Дроны, салюты и переполненные площади: как встречали Новый год в разных странах мира. Фоторепортаж

Карина Вишнякова
Путешествия
3 минуты
1,1 т.
Дроны, салюты и переполненные площади: как встречали Новый год в разных странах мира. Фоторепортаж

Новый год – праздник, который особенно ждут жители разных уголков мира. От Гонконга до Парижа и Нью-Йорка: в ночь на 1 января 2025 года земным шаром пронеслись громкие празднества, салюты и даже зрелищное шоу дронов.

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OBOZ.UA собрал самые яркие фото с Нового года. Как люди провожали Дракона и встречали символ 2025-го Змею – смотрите дальше.

Гонконг, Китай

В новогоднюю ночь жители Гонконга стали свидетелями удивительного шоу дронов. Светящееся поздравление в небе развевалось над Замком волшебных мечтаний в Диснейленде. В это время вблизи сказочной постройки посетители могли наблюдать флешмоб знакомых персонажей с детства.

Дроны, салюты и переполненные площади: как встречали Новый год в разных странах мира. Фоторепортаж

Нью-Йорк, США

Традиционно на Таймс-Сквере, центральной площади Нью-Йорка, местные жители и туристы собрались вместе, чтобы загадать самые заветные желания под бой курантов. После 12 ночи центр "Большого яблока" был усыпан конфетти.

Дроны, салюты и переполненные площади: как встречали Новый год в разных странах мира. Фоторепортаж

Бангкок, Таиланд

Дроны, салюты и переполненные площади: как встречали Новый год в разных странах мира. Фоторепортаж

Небо Бангкока осветили фейерверки. Управление по туризму Таиланда ярко отметило переход к 2025 году фейерверком под названием "SIAMSMILE", состоящий из девяти действ, символизирующих аспекты тайского туризма: постоянный туризм, воображение, рай для исследования, взаимное уважение, улыбающиеся люди, воспоминания, внутренний мир, любовь и нескончаемое счастье. Шоу можно было увидеть вдоль реки Чаупхрая.

Дроны, салюты и переполненные площади: как встречали Новый год в разных странах мира. Фоторепортаж

Сидней, Австралия

Дроны, салюты и переполненные площади: как встречали Новый год в разных странах мира. Фоторепортаж

Фейерическое шоу увидели жители Сиднея, когда фейерверки зажгли небо над мостом Харбор-Бридж и Сиднейским оперным театром во время празднования Нового года.

Дроны, салюты и переполненные площади: как встречали Новый год в разных странах мира. Фоторепортаж

Лондон, Великобритания

Британская столица праздновала не менее торжественно. Фейерверки можно было увидеть в ночном небе вокруг Лондонского глаза и башни Елизаветы, широко известной под названием часового колокола Биг-Бен, а также возле Вестминстерского дворца, где находится здание парламента.

Дроны, салюты и переполненные площади: как встречали Новый год в разных странах мира. Фоторепортаж

Париж, Франция

Тысячи парижан собрались на одной из главных магистралей Парижа – Елисейских полях, чтобы запечатлеть новогоднее действо. Заполнив длинную улицу, вдоль которой сияли гирлянды, взгляды собравшихся сосредоточились на Триумфальной арке. Голограмма, выведенная на монумент, знаменовала приход 2025 года.

Дроны, салюты и переполненные площади: как встречали Новый год в разных странах мира. Фоторепортаж

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