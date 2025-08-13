Лучше Майорки: туристам посоветовали доступную альтернативу

Майорка, некогда любимое место отдыха, теряет популярность из-за чрезмерного туризма, что заставляет путешественников искать новые направления.

Видео дня

Отдыхающие стремятся найти места, которые сочетают красоту, историю и спокойствие без толп и протестов местных жителей. Эксперты предлагают обратить внимание на менее известные, но не менее привлекательные локации.

Одним из таких мест является регион Лассити на острове Крит, который обещает незабываемый отдых.

Почему Майорка теряет популярность

Чрезмерный туризм меняет выбор путешественников Майорка долгое время была магнитом для туристов благодаря своим пляжам и богатой культуре, но рост количества посетителей привел к перенасыщению. Местные протесты против чрезмерного туризма, которые произошли в прошлом году, отпугивают тех, кто ищет спокойного отдыха.

Многие путешественники хотят избежать переполненных курортов и найти места, где можно наслаждаться красотой без стресса. Туристы все чаще выбирают менее известные направления. Это позволяет не только избежать толп, но и поддержать регионы, которые еще не пострадали от массового туризма. Лассити на Крите стало одним из таких перспективных мест.

Отдых в Лассити

Регион Лассити на востоке Крита идеально подходит для тех, кто ищет спокойствие и аутентичность. В отличие от шумных курортов Майорки, здешние пляжи менее развиты, что позволяет найти уединенные места для релакса.

Лассити славится своей природной красотой, от живописных заливов до горных пейзажей. Посетители могут наслаждаться тишиной и природой без толп туристов. Этот регион предлагает уникальный опыт, который сочетает отдых с погружением в греческую культуру.

Лассити известен не только пейзажами, но и гастрономическими сокровищами. Регион славится производством высококачественного оливкового масла и меда, которые являются основой местной кухни.

Посетители могут посетить фермы, чтобы узнать больше о традиционных методах производства. Местные блюда, приготовленные из свежайших ингредиентов, предлагают настоящий вкус Греции. Заведения питания в Лассити предлагают доступные цены, что делает гастрономический опыт еще более привлекательным. Для гурманов это место станет настоящей находкой.

Одним из главных преимуществ Лассити является его доступность. Средняя цена за блюдо в местных ресторанах составляет 8,76 фунта стерлинга (почти 500 грн), а пиво стоит около 3,98 фунта (220 грн).

По сравнению с Майоркой, где цены на курортах значительно выше, Лассити предлагает экономию без потери качества. Это идеальный выбор для бюджетных путешественников.

Этот регион идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и насладиться настоящим гостеприимством. Лассити – это место, которое стоит открыть для себя.

OBOZ.UA предлагает узнать о малоизвестном городе во Франции, который понравился привередливым путешественникам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.