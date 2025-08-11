Называют самым красивым во Франции: туристам посоветовали город, о котором никто не слышал

Путешествие во Францию является мечтой для многих любителей исследовать мир. Но Париж, Сен-Тропе или Ницца настолько перегружены туристами, что могут сильно разочаровать неподготовленного гостя, в том числе высокими ценами.

Именно поэтому путешественникам советуют обращать больше внимания на другие, не такие популярные направления. Одним из таких направлений издание Express назвало город, имеющий славу самого красивого во Франции. При этом о нем мало кто слышал. И этим городом является Вьенн.

Он расположен всего в 35 километрах к югу от Лиона у точки слияния рек Рона и Жер. Это четвертый по величине город в департаменте Изер и когда-то он был заметным по своему значению центром Римской империи.

Сейчас Вьенн является региональным, торговым и промышленным центром. Каждую субботу здесь работает весьма оживленный рынок – второй по величине во Франции. Более 300 торговцев собираются, чтобы предложить свои товары.

Любители архитектуры могут увидеть тут сооружения древнеримской эпохи, красивые католические церкви, музеи и великолепные старинные дома. К главным достопримечательностям этого прекрасного французского города относятся Античный театр, древний храм Августа и Ливии, собор Сен-Морис, церковь Сен-Пьер и археологические сады Кибелы.

А для тех, кто любит прогулки на природе, вокруг есть множество живописных крутых холмов. Велосипедные прогулки по окрестностям Вьенна стоит проводить так, чтобы полюбоваться берегами реки Вьенна. Вместе с богатыми местными ландшафтами она создает прекрасную атмосферу для отдыха.

Как и во многих французских городах, виноделие играет важную роль в жизни Вьенна. Не забудьте посетить местные винокурни и посетить лучшие напитки из винограда, выращенного здесь.

