Куда вырваться на выходные: 5 вариантов в Европе

Для тех, кто хочет отдохнуть всего за несколько дней, Европа предлагает невероятное разнообразие локаций на любой вкус. Короткий уик-энд может стать полноценным приключением, если правильно выбрать город с насыщенной историей, аутентичной кухней и удобной логистикой.

Видео дня

От солнечного побережья Французской Ривьеры до уютных улочек Люксембурга – каждый из этих маршрутов имеет свой неповторимый характер. В Lonely Planet выделили пять вариантов, которые помогут максимально эффективно использовать выходные и получить незабываемые впечатления.

Неаполитанский залив, Италия

Неаполь – это город контрастов, где хаос улиц граничит с величием архитектурных шедевров. Это место идеально подойдет для тех, кто хочет почувствовать настоящую итальянскую жизнь во всей ее экспрессивности.

Почему стоит посетить: Здесь вы сможете подняться на действующий вулкан Везувий, чтобы заглянуть в его впечатляющий кратер, а затем отдохнуть в термальных источниках острова Иския. Подземный Неаполь с его раннехристианскими катакомбами Сан-Дженнаро откроет вам тайны прошлых эпох.

Локальная фишка: Неаполь – родина пиццы. Посетите легендарные заведения Starita или Gino Sorbillo, чтобы попробовать классическую "Маргариту".

Совет: Если у вас останется время, Сорренто находится всего в часе езды – это идеальное место, чтобы попробовать настоящий ликер Limoncello.

Сараево, Босния

Столица Боснии и Герцеговины поражает своей эклектичной архитектурой, где мечети и минареты гармонично сосуществуют с синагогами и соборами. Город уверенно трансформирует свою сложную историю в гостеприимную и современную среду.

Почему стоит посетить: Сердце города – район Башчаршия, где можно почувствовать атмосферу Османской империи XV века и поторговаться с ремесленниками. Обязательно посмотрите на гигантские шахматы на площади Освобождения, где ежедневно соревнуются местные жители.

Локальная фишка: Попробуйте чевапи (острые мясные "пальчики") в ресторане Željo — это кулинарный символ города.

Совет: найдите время для поездки в Мостар, чтобы увидеть знаменитый Старый мост и отчаянных ныряльщиков, прыгающих с его вершины в реку.

Корфу и Паксос, Греция

Греческие архипелаги привлекают путешественников своими холмами, покрытыми кипарисами, и белоснежными меловыми скалами.

Почему стоит посетить: прогуляйтесь по венецианским фортам Старого города Корфу, а затем отправляйтесь в поход по Корфуской тропе, ведущей через оливковые рощи к диким пляжам. На соседнем острове Пакси арендуйте каяк, чтобы исследовать морские пещеры и природные каменные арки.

Локальная фишка: ресторан Pane & Souvlaki на площади ратуши предлагает отличную еду по умеренным ценам, которую обожают местные.

Совет: для спокойного отдыха выбирайте жилье на менее развитом северо-востоке острова, например, в городке Кассиопи.

Люксембург

Люксембург часто недооценивают, хотя это одна из самых необычных столиц Европы. Это город, где футуристические здания Евросоюза соседствуют с древними аббатствами и огородами прямо в центре города.

Почему стоит посетить: экскурсияпо казематам Бок (часть старой крепости) и прогулка по Старому городу, который находится под охраной ЮНЕСКО, являются обязательными. Любителям природы стоит выбрать тропу Мюллерталь, которую называют "Маленькой Швейцарией" из-за ее скалистых образований и густых лесов.

Локальная фишка: ресторан Dans le Noir предлагает уникальный опыт — ужин в полной темноте, где блюда подают незрячие официанты.

Совет: поезжайте в долину Мозеля, чтобы насладиться видами виноградников и попробовать знаменитые местные вина.

Ницца и Лазурный берег, Франция

Это синоним солнца, песчаных пляжей и утонченного французского стиля. Город предлагает богатый выбор музеев и прекрасную набережную для прогулок.

Почему стоит посетить: исследуйтерайон Вье-Ницца (Старая Ницца) с его узкими улочками и барочными соборами. Искусствоведам понравятся музеи Матисса и Шагала, расположенные на холме Симье, а также Музей современного искусства.

Локальная фишка: попробуйте сковороду банье в Lou Balico – это классический сэндвич с начинкой салата Нисуаз, щедро политый оливковым маслом.

Совет: если позволяет время, посетите соседнее Монако, чтобы посетить Океанографический музей с одним из крупнейших аквариумов в Европе.

OBOZ.UA предлагает узнать, где в США безопасно отдыхать в одиночку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.