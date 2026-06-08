Куда поехать во Францию: топ 5 средневековых городов без толп

Летом французская столица может утомить даже тех, кто искренне ее любит. Возле главных достопримечательностей становится тесно, в музеи приходится стоять в очередях, а романтическое путешествие иногда превращается в борьбу с жарой, шумом и туристической спешкой.

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Неподалеку от Парижа есть старинные города, где можно увидеть средневековые стены, готические соборы, фахверковые дома, узкие мощеные улицы и атмосферные площади без такого ажиотажа, как в столице. О топ-5 направлений рассказало издание Travel off Path.

Провен

Провен – один из самых удобных вариантов для короткого путешествия из Парижа. Дорога на поезде от вокзала Париж-Восточный занимает примерно час двадцать, поэтому город хорошо подходит даже для однодневной поездки.

Этот старинный город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и известен хорошо сохранившимися средневековыми стенами. Здесь есть каменные башни, старые деревянные дома, уютные площади и улицы, производящие впечатление почти готовой декорации к историческому фильму.

Среди главных достопримечательностей Провена – коллегиальная церковь Сен-Кириас и башня Цезаря. С высоты этого фортификационного сооружения открывается вид на старый город, мощеные улочки и окрестности региона Иль-де-Франс.

Особенно интересно приехать в Провена в июне, когда здесь проводят средневековый фестиваль Les Médiévales de Provins. В городе устраивают рыцарские представления, конные шоу, соколиную охоту, ярмарки и костюмированные события. Благодаря этому Провен на несколько дней будто возвращается в собственное прошлое.

Любителям сладкого также будет что попробовать. В городе есть магазины с десертами, вдохновленными средневековыми рецептами. В частности, здесь можно попробовать старинные варианты миндального печенья, которые предшествовали современным макаронам с различными начинками.

Реймс

Реймс расположен примерно в часе езды на скоростном поезде от Парижа. Этот город часто остается в тени столицы, хотя для истории Франции он имеет исключительное значение.

Главная достопримечательность Реймса – собор Нотр-Дам де Реймс. Именно здесь на протяжении веков короновали французских королей – от Людовика VIII до Карла X. По масштабу, богатству резьбы и историческому весу этот собор может поразить не меньше, чем знаменитый Нотр-Дам в Париже.

Реймс также связан с ранней историей Франции. В 498 году здесь, по преданию, крестили Хлодвига – правителя франков, чье государство стало одним из истоков будущей Франции.

Еще одна важная святыня города – базилика Сен-Реми. Она расположена чуть дальше от исторического центра, но достойна внимания благодаря витражам, готическому хору и особой атмосфере древней религиозной архитектуры.

Кроме средневекового наследия, в Реймсе сохранились и античные следы. Одной из самых заметных достопримечательностей является Порта Марс – римская триумфальная арка I века. Она напоминает, что город был важным центром еще задолго до эпохи французских королей.

Бове

Бове часто воспринимают только как город возле аэропорта, которым пользуются бюджетные авиакомпании. Но сам город заслуживает отдельной поездки, особенно если хочется увидеть готическую Францию без большой туристической толпы.

Добраться до Бове из Парижа можно примерно за час с четвертью поездом. Главная причина это сделать – собор Святого Петра. Собор в Бове так и не завершили полностью. Его готический хор достигает 48,5 метра и считается самым высоким в мире. Внутри также можно увидеть огромные астрономические часы.

Старый город в Бове компактный, но уютный. Узкие улочки ведут к собору, а вокруг сохранилась спокойная атмосфера небольшого французского города, который не пытается быть туристической открыткой.

Еще одно интересное место – Мальадри Сен-Лазар, бывший средневековый госпиталь для больных проказой. Его история достигает XII–XIII веков. Если останется время, стоит также зайти в Музей Уазы, расположенный в бывшем епископском дворце неподалеку от собора.

Онфлер

Онфлер расположен дальше от Парижа, чем предыдущие города, но поездка сюда вполне оправдана. Дорога обычно предполагает поезд до Довиля, а затем короткую поездку на автобусе до Онфлера.

Это один из самых атмосферных городов Нормандии. Его главное украшение – старая гавань Вье-Бассен, окруженная узкими высокими домами в сдержанных пастельных тонах. Лодки, отражение фасадов в воде и мягкий нормандский свет создают почти живописную картину.

Не случайно Онфлер связывают с зарождением импрессионизма. Здесь работали Клод Моне и Эжен Буден, которых привлекали небо, вода, блики на поверхности гавани и особый свет побережья.

Старый город Онфлера – это мощеные улочки, фахверковые дома, маленькие галереи, кафе и рестораны у воды. Здесь приятно просто гулять без четкого маршрута, сворачивая в переулки и каждый раз находя новые детали.

Отдельного внимания заслуживает церковь Святой Екатерины, которую построили корабельные мастера, поэтому сооружение имеет необычную деревянную конструкцию. Это одна из старейших сохранившихся деревянных церквей такого типа во Франции.

Онфлер также прекрасно подходит для гастрономической остановки. На набережной можно попробовать устрицы, мидии с картофелем фри или другие блюда нормандской кухни, глядя на гавань и лодки.

Шартр

Шартр расположен примерно в часе езды на поезде от Парижа. Это один из лучших вариантов для тех, кто хочет увидеть большой готический собор и при этом не оказаться в таком туристическом водовороте, как во французской столице.

Главная достопримечательность города – Шартрский собор, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он известен асимметричными башнями, величественными фасадами и чрезвычайными витражами, благодаря которым внутреннее пространство имеет особую атмосферу.

Впрочем, Шартр – это не только собор. Многие туристы приезжают, сразу идут к главной святыне, делают несколько фото и возвращаются обратно. Но настоящий шарм города открывается тогда, когда отойти от соборной площади и пройтись по старым кварталам.

Исторический центр Шартра – это лабиринт каменных улочек, фахверковых домов, небольших площадей и мостов через реку Эр. Особенно атмосферной является Нижняя часть города, где вдоль воды сохранились старые прачечные дома и тихие уголки почти без людей.

Если остаться в Шартре до вечера, можно увидеть Chartres en Lumières – летний световой фестиваль, во время которого более двадцати городских достопримечательностей подсвечивают художественными проекциями. Благодаря этому город превращается в большой вечерний маршрут под открытым небом, но при этом сохраняет спокойную и камерную атмосферу.

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