Куда поехать в Турции: четыре деревни, от которых вы будете в восторге

Четыре турецкие села попали в престижный список лучших туристических направлений мира, который ежегодно формирует Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO). Как отметил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, выбранные населенные пункты демонстрируют гармоничное сочетание природной красоты, исторического наследия и устойчивого развития.

Видео дня

Все они стали частью пятого выпуска инициативы "Best Tourism Villages", оценивающей сельские общины по всему миру. В этом году жюри выбрало 52 села из 29 стран из более 270 заявок. Турция благодаря своим живописным локациям укрепила репутацию как страна, где туризм помогает не только экономике, но и сохранению культурной идентичности, пишет Daily Express.

Акьяка (провинция Мугла)

Акьяка — небольшая, но чрезвычайно живописная деревня с населением около 3,1 тысячи человек, расположенная на самом конце залива Гекова. Место известно своими бирюзовыми водами, традиционной деревянной архитектурой и атмосферой полного покоя.Туристы приезжают сюда, чтобы почувствовать гармонию с природой, покататься на лодках по реке Азмак и попробовать местную рыбу в прибрежных ресторанах.

Акьяка также славится своим экологическим подходом к развитию туризма — здесь активно поддерживают проекты по сохранению природы и устойчивого использования ресурсов.

Барбарос (провинция Измир)

Село Барбарос, где проживает всего более тысячи жителей, стало примером того, как община может возродить традиции и превратить их в туристическую изюминку. Его узкие улочки, старинные каменные дома и фестивали, посвященные местным ремеслам, привлекают посетителей из разных стран. Барбарос активно развивает культурный туризм, предлагая гостям мастер-классы по гончарству, ткачеству и кулинарии. Именно здесь можно почувствовать настоящий дух эгейского побережья.

Анитли (провинция Мардин)

Анитли — крошечное село с населением всего 165 человек, расположенное в историческом регионе Тур Абдин, который известен своими древними монастырями и церквями. Главной достопримечательностью села является церковь Девы Марии — одна из самых известных в регионе. Несмотря на свой небольшой размер, Анитли привлекает туристов со всего мира благодаря уникальной архитектуре, древним традициям сирийских христиан и гостеприимству местных жителей. Здесь время как будто остановилось, сохраняя древнюю духовную атмосферу.

Калеючагиз (провинция Анталия)

Село Калеючагиз в районе Демре насчитывает около 500 жителей и расположено на побережье Средиземного моря. Это место поражает сочетанием природной красоты и исторических памятников — неподалеку расположены руины древнего города Симена, которые частично затоплены водой. Туристы могут осматривать древние стены и саркофаги прямо с лодки или наслаждаться купанием в кристально чистых бухтах. Калеючагиз также стал примером устойчивого развития — местная община ограничивает массовый туризм, чтобы сохранить уникальный природный баланс региона.

OBOZ.UA предлагает узнать об отдыхе на живописном европейском острове.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.