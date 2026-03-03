Куда поехать в Португалии: 4 невероятных города без толп туристов

В Португалии есть множество городов, которые сохраняют аутентичную атмосферу, многовековую архитектуру и спокойствие, потому что массовый туризм их еще не "освоил". Некоторые из локаций позволяют увидеть другую Португалию: глубокую, неторопливую и искренне красивую.

Видео дня

Автор Travel Off Path Винисиус Коста выделил четыре такие жемчужины, где можно почувствовать настоящий ритм португальской жизни. Каждый из этих городов имеет уникальный характер – от римских руин до мавританских крепостей и барочных дворцов. Вот почему их стоит добавить в свой маршрут.

Эвора

Это город, где время будто остановилось в историческом центре, внесенном в список ЮНЕСКО. Он сочетает римское наследие со средневековым шармом и остается относительно спокойным даже в сезон. Главная достопримечательность – хорошо сохранившийся Римский храм Дианы I века н.э., стоящий посреди центральной площади и поражающий стройными коринфскими колоннами.

Рядом возвышается Эворский собор, построенный между 1186 и 1250 годами. Это захватывающий и впечатляющий памятник. Полностью сделанный из гранита, его стиль определяется переходом от романтизма к готике.

Эта удивительная церковь в Эворе была усовершенствована в течение 15 и 16 веков. В этот период было создано несколько ключевых частей: верхний хор, баптистерий и арка часовни Богоматери Сострадательной. Эта часовня Эворского собора является необычным свидетельством гибридной архитектуры платереско.

Узкие мощеные улочки старого города заполнены мелово-белыми домами, маленькими бутиками и уютными семейными заведениями.

Вила-Реал

Это барочный винодельческий город в долине Дору, одного из самых престижных винодельческих районов мира. Город дышит барочной роскошью и королевской историей. Центральная жемчужина – дворец Матеус XVIII века с роскошными интерьерами, часовней и знаменитыми французскими садами, где проводят дегустации портвейна и местных вин.

В историческом центре стоит посетить готическую церковь São Domingos XV века, а потом просто затеряться в компактных мощеных улочках без названий – именно так открываются самые фотогеничные уголки города. В 10-15 минутах езды лежит святилище Panóias – древнеримская археологическая зона с вырезанными в граните ритуальными бассейнами и надписями, вход стоит 2 евро (102 грн).

Силвеш

Город расположен в 20 км от побережья Алгарве и до сих пор сохраняет дух эпохи, когда мусульманские правители контролировали значительную часть Пиренейского полуострова. Над белым старым городом доминирует величественный замок из красного песчаника – один из самых мощных в Португалии.

Прогулка вдоль зубчатых стен открывает невероятные виды на зеленые холмы, виноградники и фермерские дома долины. Город считается одним из лучше всего сохранившихся мавританских поселений Европы: узкие улочки, внутренние дворики с фонтанами, керамические детали и красные черепичные крыши создают живую атмосферу халифата.

Отдельная гордость – собор, который сначала был большой мечетью, а после Реконкисты превратился в христианский храм, сохранив исламские арки, геометрические орнаменты и соединив их с готическими сводами и барочными алтарями.

Пенедону

Это настоящая бриллиантовая жемчужина северо-востока Португалии, расположенная в 200 км от Порту. Город еще не попал в туристические путеводители, поэтому здесь царит тишина и аутентичность. Над всем возвышается сказочный замок XII-XIII веков с зубчатыми стенами, неровными башнями и арочными воротами, напоминающими декорации к фильму о рыцарях.

Поднявшись на стены, можно почувствовать дух средневековья и полюбоваться панорамой окружающих холмов. В старом городе привлекает внимание церковь Matriz с уникальным расписанным деревянным потолком алтаря – одной из самых красивых во всей Португалии.

Каменные дома, узкие переулки и отсутствие толп делают Пенедону идеальным местом для тех, кто ищет спокойное путешествие во времени.

OBOZ.UA писал ранее, куда поехать в Сицилии, чтобы не тратить лишние деньги.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.