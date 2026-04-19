Куда поехать в мае: названо потрясающее жаркое направление

Отпуск в мае – это шанс отдохнуть под уже по-летнему теплым солнцем, но все еще без значительных толп туристов. Уголок, где уже достаточно тепло, можно найти даже в пределах Европы. И это греческий остров Крит.

Как пишет Express, в течение последнего месяца весны здесь держится приятная температура около 25°C – остров лежит к югу от материковой Греции, поэтому лето сюда приходит раньше. Исторический и невероятно красивый Крит – это один из лучших вариантов для майского отдыха.

Именно май является идеальным моментом для отдыха на Крите, ведь летом здесь устанавливается жара более 30°C, что может быть не слишком комфортным. К тому же в конце весны здесь гораздо меньше людей, чем в июле или августе, когда остров буквально переполнен туристами.

С точки зрения развлечений, на Крите всегда есть чем заняться. Здесь можно посетить культурно богатую Ханью, хотя большинство путешественников едут сюда ради курортов и роскошных пляжей. Одним из лучших считается Элафониси, который TripAdvisor назвал топовым пляжем Европы в 2025 году. Его обожают за спокойную атмосферу, розовый песок, прозрачную теплую воду и развитую инфраструктуру. Впрочем, летом здесь может быть довольно тесно. Поэтому, если вы ищете менее людные места, на острове полно других вариантов, например Балос, Ваи или Превели.

Май на Крите – это солнечные дни, идеально подходящие для прогулок на свежем воздухе. Умеренная влажность и длинный световой день позволяют выжать максимум из вашей поездки и вдоволь налюбоваться местными пейзажами. Кроме пляжей, туристы очень советуют посетить старый город Ретимно, Кносский дворец, озеро Курна и старую венецианскую гавань в Ханье.

Стоит учесть, что хоть Крит и остров, он достаточно большой по площади. Если вы хотите увидеть его весь, скорее всего, придется арендовать авто. Передвигаясь между его основными достопримечательностями, можно прекрасно провести даже не одну неделю. Тем не менее, если ваша цель – сугубо ленивый пляжный отдых, то уютного отеля в той же Ханье или другом курортном городке будет вполне достаточно.

