Куда поехать в Италии: 4 города, которые вас очаруют

Популярные итальянские направления, такие как Амальфитанское побережье, Капри или Больцано, каждое лето привлекают миллионы туристов, превращая отдых в сплошную суматоху. Однако в стране есть немало менее раскрученных, но в то же время изысканных мест.

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От уютных термальных островов и альпийских городков до вулканических побережий и прозрачных заливов – эти места гарантируют незабываемые впечатления. Путешественникам, которые ищут утончённый отдых, Travel Off Path советует обратить внимание на четыре особенных места Италии.

Искья

Остров Искья – более спокойная и уютная альтернатива соседнему Капри. Он известен прежде всего своими природными горячими источниками – на компактной территории острова их насчитывается более сотни. Также здесь расположен величественный Арагонский замок и живописный песчаный пляж Маронти.

Роскошный отдых на Искье ориентирован не столько на шопинг, сколько на неспешный оздоровительный релакс. На острове расположены высококлассные велнес-курорты с бассейнами на скалах и термальными купальнями, а местные рестораны предлагают изысканную кухню из местных ингредиентов.

Кроме того, остров славится уникальными вулканическими винами, которые практически не экспортируются за его пределы. Что касается бюджета, то проживание в 4-звездочном отеле обойдется примерно от 6200 до 14500 грн за ночь, а ужин на двоих в хорошем ресторане будет стоить примерно 4100-7500 грн.

Бриксен

Спрятанный в самом сердце Альп, Бриксен – сказочный средневековый городок, где время как будто остановилось. Его мощеные улочки, изящные аркады и барочный собор на центральной площади создают неповторимую атмосферу. Именно сюда, вместо переполненного Больцано, любит приезжать на выходные миланская элита.

Помимо культурного отдыха и великолепных винных баров с местными тирольскими винами, Бриксен предлагает роскошные возможности для активного досуга. Канатная дорога на гору Плозе позволяет легко добраться до первоклассных лыжных трасс зимой и живописных пешеходных маршрутов летом, с которых открывается панорама на Доломитовые Альпы.

Цены на проживание в 4-звездочных отелях здесь начинаются от 7500-–14500 грн в сутки, а дегустация вин с частным гидом обойдется примерно в 2100-6200 грн с человека.

Пантеллерия

Этот удаленный остров расположен примерно в 100 км к югу от Сицилии и всего в 70 км от побережья Африки, что делает его самым южным островом Европы. Пантеллерия давно стала излюбленным тайным убежищем для итальянской аристократии и мировых знаменитостей, среди которых Джорджио Армани, Дольче и Габбана, Мадонна и Наоми Кэмпбелл.

Пантеллерия совсем не похожа на классическую Италию: вместо пастельных рыбацких деревень здесь господствуют черные лавовые скалы, вулканические бухты с бирюзовой водой и белокупольные домики "даммузи", арабская архитектура которых напоминает о североафриканском влиянии.

Гости острова обычно останавливаются в бутик-курортах среди террасированных виноградников или арендуют частные виллы. Отдых в отеле средней категории обойдётся в пределах 8300-18700 грн за ночь, а аренда частной виллы-даммузо может достигать 20800-83200 грн в сутки.

Ла-Маддалена

Вместо переполненных пляжей Коста-Смеральди путешественникам рекомендуют отправиться на архипелаг Ла-Маддалена, расположенный у северо-восточного побережья Сардинии. Главный городок острова имеет оживленную гавань с прибрежными кафе, а прибрежные дороги ведут к укромным бухтам с нетронутым белым песком. Район Порто-Массимо на севере острова традиционно привлекает супер-яхты и состоятельных туристов.

Рядом с Ла-Маддаленой, через небольшой мост, расположен дикий и живописный остров Капрера. Он славится нетронутой природой, треккинговыми маршрутами и невероятными пляжами. Жемчужиной архипелага является бухта Кала-Котиччо, чья прозрачная бирюзовая вода заслужила неофициальное название "итальянский Таити".

При планировании расходов стоит учесть, что номер в 4-звездочном бутик-отеле стоит около 7500-16600 грн в сутки, а целый день аренды частной яхты со шкипером обойдется в 50 000-104 000 грн.

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