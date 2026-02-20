Куда поехать в апреле: 7 жарких направлений

В апреле дыхание весны уже чувствуется довольно отчетливо, но тепла все еще не хватает и часто идут дожди. Чем не причина взять отпуск и отправиться на отдых туда, где уже тепло, много часов светит солнце и можно даже купаться?

Какие семь направлений стоит выбрать для путешествия именно в апреле, разбиралось Independent. Рекомендации подойдут как тем, кто не планирует покидать пределы Европы, так и любителям дальних путешествий в экзотические страны.

Валенсия, Испания

Температура: 17°C

Солнце: 7 часов в день

Третий по величине город Испании сейчас переживает настоящий туристический бум. Здесь есть всё: от монументальных храмов и соборов до футуристического Города искусств и наук с его IMAX-кинотеатром и огромным океанариумом.

Районы города выстроены почти в линию, тянущуюся с севера на юг: от модного и богемного Русафы до исторического Кармена с лучшими барами. Апрель идеально подходит для прогулок по старому городу и отдыха на пляжах Патакона или Лас-Аренас. А еще обязательно возьмите велосипед и прокатитесь по парку Турия, растянувшемуся на 10 километров в бывшем русле одноименной реки.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Температура: 26°C

Солнце: 7 часов в день

Рио – это столица самбы и город фантастических пейзажей. И достопримечательностей, которые стоит осмотреть, здесь тоже предостаточно – от горы Сахарная голова до статуи Христа Спасителя.

Хотя в апреле от здешнего знаменитого карнавала уже остаются только воспоминания, дух праздника, присущий Рио, никуда не исчезает. На Копакабане всю ночь наливают кайпиринью, а район Лапа становится центром вечеринок сразу после захода солнца. Кроме пляжей, стоит заглянуть в Музей будущего, чтобы поразмышлять об экологии, а потом вернуться в реальность во время футбольной игры на легендарном стадионе Маракана.

Пафос, Кипр

Температура: 17°C

Солнце: 8 часов в день

Это один из лучших вариантов для тех, кто ищет летнего солнца в Европе. В апреле температура здесь составляет около 20°C и почти нет дождей, поэтому можно спокойно нежиться у Скалы Афродиты или в Голубой лагуне.

Пафос – это не только набережная и бары, но и невероятное количество античных руин. В археологическом парке Като-Пафос можно увидеть виллы с мозаиками и акрополь IV века. Поскольку остров небольшой, отсюда легко отправиться на экскурсию в Лимасол или поехать на дегустацию в местные винодельни.

Родос, Греция

Температура: 17°C

Солнце: 7 часов в день

Остров на юго-востоке Эгейского моря в апреле встречает приятным теплом. Это лучшее время, чтобы без жары исследовать уютные улочки старого города и средневековые укрепления.

Для любителей пляжей здесь есть как драматические скалистые пейзажи в Аполакии, так и уединенные тихие бухты вроде залива Святого Павла. Из исторических "must-see" – акрополь, Улица рыцарей и Дворец Великих магистров. А вечера на Родосе лучше всего проводить в аутентичных тавернах белых греческих деревень.

Каир, Египет

Температура: 23°C

Солнце: 10 часов в день

В столице Египта солнечно всегда. Но теперь к прекрасной погоде добавилась еще одна прелесть: частично открылся для посетителей Большой египетский музей, где собрано 100 тысяч артефактов древней истории страны. Но и старый музей на площади Тахрир с маской Тутанхамона и большие пирамиды Гизы никуда не делись и не потеряли своего исторического величия.

Кроме осмотра древностей, в Каире стоит прогуляться по улице Аль-Муизз с шедеврами исламской архитектуры, зайти на рынок Хан Аль-Халили за сувенирами и подняться на Каирскую башню ради панорамы города. А если есть время – отправляйтесь в круиз по Нилу в Луксор. Тамошние храмы вас поразят не меньше.

Брисбен, Австралия

Температура: 23°C

Солнце: 7 часов в день

В апреле в Брисбен приходит осень – это означает комфортное тепло без изнурительной летней влажности. И можно вволю осматривать австралийский город, интересный своим сочетанием небоскребов и песчаных пляжей прямо на берегах реки Брисбен.

Водоем делит город на районы: в Саут-Бенк сосредоточены музеи и галереи, а Фортитьюд-Вэлли – это эпицентр ночной жизни. Вокруг города полно природы для активного отдыха: от каякинга до походов в горы Гласс-Хаус.

Бали, Индонезия

Температура: 27°C

Солнце: 8 часов в день

В апреле на Бали стартует сухой сезон. Ливни становятся реже, принося лишь приятную прохладу. Это время для тех, кто хочет найти баланс между приключениями и релаксом.

Выбирайте под настроение: в Чангу и Семиньяке бушуют вечеринки, а в Убуде среди рисовых террас, храмов и дворцов можно почувствовать настоящую культуру острова. Можно тренироваться на серфе, загорать в бич-клабах или отправиться в джунгли на поиски скрытых троп.

