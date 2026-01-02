УкраїнськаУКР
Куда поехать в 2026 году: рейтинг направлений от Ryanair

Планирование путешествий на год вперед все чаще начинается с анализа авиамаршрутов и доступности направлений. Именно авиакомпании быстрее всего реагируют на туристические тренды и спрос путешественников.

Компания Ryanair обнародовала собственный рейтинг самых перспективных направлений для путешествий в 2026 году. В список вошли города, которые сочетают культурную ценность, привлекательные цены и значительное расширение авиасообщения.

Компания сделала ставку как на популярные, так и на менее очевидные локации. Такой выбор может существенно повлиять на туристические планы европейцев в ближайшие годы.

Братислава, Словакия

Столица Словакии быстро превращается в одно из самых интересных направлений для коротких городских путешествий. Братислава привлекает компактным историческим центром, средневековой атмосферой и панорамными видами из замка над Дунаем. В 2026 году город станет еще доступнее благодаря существенному расширению маршрутной сети Ryanair. Увеличение количества рейсов делает Братиславу удобным выбором как для уикенда, так и для более длинного путешествия по Центральной Европе.

Тирана, Албания

Албанская столица все чаще появляется в туристических рейтингах Европы. Тирана сочетает яркую городскую культуру, активную ночную жизнь и живописные горные пейзажи поблизости. Город отличается пестрой архитектурой, где османское наследие соседствует с итальянскими и современными зданиями. В 2026 году Ryanair откроет здесь новую авиабазу, что значительно увеличит количество рейсов и сделает Албанию еще более привлекательной для массового туризма.

Пескара, Италия

Италия традиционно остается одним из самых популярных туристических направлений, и Пескара является ярким примером менее раскрученного, но чрезвычайно привлекательного города. Курорт на Адриатическом побережье известен длинными пляжами, мягким климатом и гастрономическими традициями. Пескара также имеет культурное значение как родина известного поэта Габриэле д'Аннунцио. Благодаря активной работе Ryanair в летнем сезоне 2026 года город станет удобным вариантом для морского отдыха.

Рабат, Марокко

Столица Марокко постепенно открывается для европейских туристов как альтернатива более известным городам страны. Рабат сочетает спокойную атмосферу, океанское побережье и изысканную архитектуру. Здесь легко почувствовать баланс между традиционной марокканской культурой и современной городской жизнью. Открытие новой базы Ryanair в 2026 году значительно расширит сообщение с Европой, сделав Рабат доступным направлением для бюджетных и одновременно экзотических путешествий.

Гданьск, Польша

Гданьск, расположенный на Балтийском побережье, уверенно укрепляет свои позиции как туристический центр Северной Европы. Город известен отреставрированным Старым городом, портовой историей и атмосферной набережной. Здесь удачно сочетаются культурные достопримечательности и возможности для спокойного отдыха у моря. В 2026 году Ryanair значительно увеличит количество маршрутов в Гданьск, что сделает его еще более доступным для путешественников из разных стран.

