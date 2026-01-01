Невероятные места для вашего следующего отпуска: подборка на любой вкус
В 2026 году все больше путешественников ищут направления, которые сочетают природную красоту, аутентичность и относительное спокойствие. Привычные массовые курорты постепенно теряют свою эксклюзивность, уступая местам с характером, глубокой историей и незабываемыми пейзажами.
Эксперты Express собрали 11 европейских локаций, которые способны стать главной звездой вашего следующего отпуска. Каждое из этих мест привлекает чем-то особенным и почти никогда не оставляет равнодушным. Готовьтесь влюбиться в Европу по-новому.
Ротенбург-на-Таубери (Германия)
Чем привлекает: Полностью сохранившийся средневековый городок с мощными городскими стенами, фахверковыми домиками и мощеными улочками, почти не изменившимися с XV века. Идеальное место для тех, кто хочет почувствовать себя героем старинной сказки.
Сардиния (Италия)
Чем привлекает: Кристально чистая вода, белые пляжи, драматические скалы и уникальные башни бронзового века. Сочетание роскошного пляжного отдыха и археологических открытий.
Татры (Словакия и Польша)
Чем привлекает: Острые вершины, хрустальные озера, водопады, медведи и рыси в дикой природе. Отличный выбор как для летнего хайкинга, так и для зимнего катания на лыжах.
Сицилия (Италия)
Чем привлекает: Греческие храмы, римские мозаики, арабские купола, нормандские соборы, действующая вулканическая гора Этна и лучшая уличная еда Италии. Культурный и гастрономический взрыв.
Лофотенские острова (Норвегия)
Чем привлекает: Гигантские горы, вырастающие прямо из океана, крошечные рыбацкие деревни, красные домики на сваях, полуночное солнце летом и северное сияние зимой.
Трансильвания (Румыния)
Чем привлекает: Средневековые города, крепости, легенда о Дракуле, Карпатские горы и одна из крупнейших популяций бурых медведей в Европе. Для любителей готической атмосферы и настоящей природы.
Остров Скай (Шотландия)
Чем привлекает: Фантастические скальные образования (Старый Сторр, Квартет Фей), замки, долины сказок, история кланов и викингов. Лучший выбор для поклонников дикой ветреной красоты.
Кефалония (Греция)
Чем привлекает: Невероятно чистая бирюзовая вода, драматические белые скалы, пещеры, таинственные пляжи и уютные греческие деревни. Более спокойный и более живописный вариант по сравнению с популярными греческими островами.
Аннеси (Франция)
Чем привлекает: Кристально чистое озеро, средневековый городок с каналами, пастельными домиками и цветущими набережными. Идеальное сочетание альпийской природы и французского шарма.
Ла-Риоха (Испания)
Чем привлекает: Лучшие винные маршруты Испании, более 500 виноделен, живописные холмы, виноградники и возможность увидеть регион с высоты воздушного шара.
Слайго (Ирландия)
Чем привлекает: Иконическая гора Бенбулбен, дикое атлантическое побережье, мощная кельтская энергия, наследие поэта Уильяма Батлера Йейтса и очень живая современная культурная сцена.
Эти направления не просто красивые – они имеют собственную душу. Каждое место способно стать не просто пунктом в списке, а настоящей историей вашей жизни. Куда поедете вы в 2026 году?
