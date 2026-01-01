Невероятные места для вашего следующего отпуска: подборка на любой вкус

В 2026 году все больше путешественников ищут направления, которые сочетают природную красоту, аутентичность и относительное спокойствие. Привычные массовые курорты постепенно теряют свою эксклюзивность, уступая местам с характером, глубокой историей и незабываемыми пейзажами.

Эксперты Express собрали 11 европейских локаций, которые способны стать главной звездой вашего следующего отпуска. Каждое из этих мест привлекает чем-то особенным и почти никогда не оставляет равнодушным. Готовьтесь влюбиться в Европу по-новому.

Ротенбург-на-Таубери (Германия)

Чем привлекает: Полностью сохранившийся средневековый городок с мощными городскими стенами, фахверковыми домиками и мощеными улочками, почти не изменившимися с XV века. Идеальное место для тех, кто хочет почувствовать себя героем старинной сказки.

Сардиния (Италия)

Чем привлекает: Кристально чистая вода, белые пляжи, драматические скалы и уникальные башни бронзового века. Сочетание роскошного пляжного отдыха и археологических открытий.

Татры (Словакия и Польша)

Чем привлекает: Острые вершины, хрустальные озера, водопады, медведи и рыси в дикой природе. Отличный выбор как для летнего хайкинга, так и для зимнего катания на лыжах.

Сицилия (Италия)

Чем привлекает: Греческие храмы, римские мозаики, арабские купола, нормандские соборы, действующая вулканическая гора Этна и лучшая уличная еда Италии. Культурный и гастрономический взрыв.

Лофотенские острова (Норвегия)

Чем привлекает: Гигантские горы, вырастающие прямо из океана, крошечные рыбацкие деревни, красные домики на сваях, полуночное солнце летом и северное сияние зимой.

Трансильвания (Румыния)

Чем привлекает: Средневековые города, крепости, легенда о Дракуле, Карпатские горы и одна из крупнейших популяций бурых медведей в Европе. Для любителей готической атмосферы и настоящей природы.

Остров Скай (Шотландия)

Чем привлекает: Фантастические скальные образования (Старый Сторр, Квартет Фей), замки, долины сказок, история кланов и викингов. Лучший выбор для поклонников дикой ветреной красоты.

Кефалония (Греция)

Чем привлекает: Невероятно чистая бирюзовая вода, драматические белые скалы, пещеры, таинственные пляжи и уютные греческие деревни. Более спокойный и более живописный вариант по сравнению с популярными греческими островами.

Аннеси (Франция)

Чем привлекает: Кристально чистое озеро, средневековый городок с каналами, пастельными домиками и цветущими набережными. Идеальное сочетание альпийской природы и французского шарма.

Ла-Риоха (Испания)

Чем привлекает: Лучшие винные маршруты Испании, более 500 виноделен, живописные холмы, виноградники и возможность увидеть регион с высоты воздушного шара.

Слайго (Ирландия)

Чем привлекает: Иконическая гора Бенбулбен, дикое атлантическое побережье, мощная кельтская энергия, наследие поэта Уильяма Батлера Йейтса и очень живая современная культурная сцена.

Эти направления не просто красивые – они имеют собственную душу. Каждое место способно стать не просто пунктом в списке, а настоящей историей вашей жизни. Куда поедете вы в 2026 году?

