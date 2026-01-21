Куда поехать на весенних каникулах: лучшие направления Европы

Весенние каникулы – идеальное время, чтобы вырваться из повседневной рутины и увидеть Европу в ее самом нежном и спокойном виде. В этот период популярные локации еще не перегружены туристами, цены часто ниже, а природа только просыпается.

Весна дарит комфортную погоду для активных прогулок, походов и поездок без изнуряющей жары. Именно сейчас можно по-настоящему прочувствовать атмосферу мест, которые летом становятся слишком людными. От океанских побережий до гор и островов – Европа весной поражает многообразием. Ниже – подборка направлений от Lonely Planet, которые особенно стоит рассмотреть для весеннего путешествия.

Алгарве, Португалия

Почему стоит ехать: дикие пляжи, серфинг и ощущение края света

Запад Алгарве – это совсем другая Португалия: без массовых курортов, с драматическими скалами и бескрайним Атлантическим океаном. Весной побережье покрывается полевыми цветами, а пляжи часто остаются почти пустыми. Это рай для серферов — от мощных зимних волн в марте до более мягких условий в апреле и мае. Природный парк Кошта-Висентина поражает биоразнообразием, а мыс Кабо-ди-Сан-Висенте дарит ощущение настоящего путешествия на край Европы.

Сан-Мигел, Азорские острова

Почему стоит ехать: вулканические пейзажи и живая природа Атлантики

Сан-Мигел – идеальное место для тех, кто ищет нетронутую природу и ощущение удаленности. Весной остров оживает: кратерные озера сияют цветами, гейзеры Фурнаша парят, а ботанические сады взрываются цветением. Это также лучший сезон для наблюдения за китами, ведь к берегам подходят мигрирующие гиганты океана. Сан-Мигел сочетает дикую природу и уютные города, что делает его идеальным для неспешного, но насыщенного путешествия.

Боденское озеро, Германия

Почему стоит ехать: весеннее цветение и идеальные веломаршруты

Весной Боденское озеро расцветает садами, а Альпы на горизонте еще припорошены снегом. Это лучшее время для велосипедных путешествий по знаменитой кольцевой дорожке вокруг озера. По дороге — средневековые города, виноградники и замки. Весна здесь спокойная, живописная и очень фотогеничная, а паромы позволяют комбинировать активный отдых с релаксом.

Корфу, Греция

Почему стоит ехать: пешие маршруты, природа и аутентичная культура

Корфу весной – это зеленый, цветущий остров без летней суеты. Температура идеальна для трекинга по знаменитому маршруту Корфу, который пересекает весь остров. Побережье привлекает бирюзовыми бухтами, а старый город Керкира поражает венецианской архитектурой. Весенние праздники, в частности Пасха, добавляют путешествию особой атмосферы.

Мадейра

Почему стоит ехать: фестивали цветов и прогулки по левадам

Мадейра недаром называется островом вечной весны, но именно весной она раскрывается на полную. В это время проходит знаменитый Фестиваль цветов, а горы и долины покрываются яркими красками. Прогулки по древним левадам позволяют увидеть остров изнутри, а смотровые площадки дарят захватывающие виды Атлантики.

Северная Майорка, Испания

Почему стоит ехать: горные городки и путешествия на автомобиле

Весной Майорка предстает тихой и зеленой, особенно ее северная часть. Серра-де-Трамунтана идеальна для хайкинга, а горные дороги открывают путь к аутентичным городкам и панорамным пляжам. Это отличное время для роуд-трипа без пробок и толп, когда остров показывает свою настоящую, естественную сторону.

Пембрукшир, Уэльс

Почему стоит ехать: драматическое побережье и дикая природа

Весна превращает Пембрукшир в цветущий край с впечатляющими прибрежными пейзажами. Прибрежная тропа позволяет увидеть скалы, бухты и пляжи, которые весной особенно дикие и красивые. Это идеальное направление для тех, кто хочет совместить пешие прогулки с наблюдением за птицами и морской фауной.

Женевское озеро

Почему стоит ехать: комфортные путешествия на поезде и лодке

Весной регион Женевского озера радует мягким климатом и цветущими набережными. Можно легко комбинировать городские прогулки с поездками к виноградникам, средневековым городам и замкам. Отсутствие туристического ажиотажа делает это направление идеальным для спокойного, элегантного отдыха.

Юго-западные фьорды, Норвегия

Почему стоит ехать: водопады и невероятные пейзажи

Весна – время, когда норвежские фьорды оживают благодаря таянию снегов. Водопады становятся особенно полноводными, а дни – длиннее и светлее. Это идеальный сезон для походов, каякинга и путешествий между фьордами без зимних экстремальных условий.

Восточное побережье Сардинии, Италия

Почему стоит ехать: островная тишина и активный отдых

Весной Сардиния сочетает мягкую погоду, цветущие ландшафты и отсутствие толп. Восточное побережье привлекает дикими бухтами, до которых можно добраться пешком или на лодке. Это лучшее время для хайкинга, каякинга и знакомства с аутентичной жизнью острова.

Весенние каникулы в Европе – это возможность увидеть знакомые места по-новому или открыть для себя совершенно неожиданные направления. Именно весной путешествия становятся особенно атмосферными, наполненными светом, природой и ощущением свободы.

