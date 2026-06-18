Куда поехать летом во Францию, чтобы избежать жары и толп

Если летом хочется отдохнуть во Франции, но без изнурительной жары и толп на Лазурном берегу, стоит обратить внимание на северные и атлантические направления. Сен-Мало, Бель-Иль, Онфлер и Довиль предлагают пляжи, красивую архитектуру и гораздо более спокойную атмосферу, чем самые популярные курорты юга.

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Все больше путешественников ищут альтернативы – места, где можно купаться, гулять у воды, наслаждаться пейзажами и не бороться за каждый свободный метр на пляже. Эксперты рассказали о лучших местах для летнего отпуска во Франции.

Сен-Мало

Сен-Мало в Бретани – одно из тех мест, где сочетаются история, море и атмосфера старинного портового города. Его старый город окружен массивными гранитными стенами, а с набережных открываются виды на пляжи, приливы и Атлантику.

Один из самых известных пляжей города – Plage du Sillon. Здесь широкий песчаный берег, прекрасные виды на фортификационные сооружения и гораздо более спокойная атмосфера, чем на курортах Ривьеры. Летом погода в Сен-Мало обычно остаётся тёплой, но не такой изнурительной, как на юге Франции.

Город также подойдет тем, кто любит прогулки, местную кухню и короткие поездки по окрестностям. Отсюда удобно отправиться в Динар, Канкаль или залив Мон-Сен-Мишель.

Бель-Иль

Бель-Иль – остров у побережья Бретани, который остается менее очевидным выбором для иностранных туристов. Именно это делает его особенно привлекательным для тех, кто ищет более уединенный летний отдых.

Здесь можно увидеть скалистые берега, уютные пляжи, маленькие портовые городки и яркие фасады домов у воды. Остров отличается более природным и немного диким характером, чем многие популярные французские курорты.

Добраться сюда немного сложнее, чем в крупные города на материке. Чаще всего путешественники сначала едут в Киберон, а оттуда садятся на паром до Ле-Пале – главного порта острова.

Онфлер

Онфлер в Нормандии – отличный вариант для тех, кто хочет сбежать от парижской жары хотя бы на день или на выходные. Этот город известен своим старым портом, узкими улочками, фахверковыми домами и атмосферой, которая действительно напоминает картину.

Нормандия в целом воспринимается как более спокойная альтернатива югу Франции. Здесь более мягкий климат, прохладный воздух и меньше ощущения летней суеты. Для пляжного отдыха в Онфлере можно выбрать Plage du Butin – городской пляж, до которого удобно дойти пешком.

Онфлер особенно подойдет тем, кто хочет совместить море, прогулки, рестораны и красивую архитектуру, не уезжая слишком далеко от столицы.

Довиль

Довиль расположен недалеко от Онфлера и считается одним из самых известных курортов северной Франции. Здесь может быть больше людей, чем в менее популярных нормандских городках, однако атмосфера все равно часто более спокойная, чем на переполненной Ривьере.

Город известен широким пляжем, отелями, казино и знаменитой набережной Les Planches. На пляже устанавливают множество зонтиков, которые особенно ценятся в жаркие дни. Летом стоит приходить пораньше, чтобы найти хорошее место у моря.

Довиль хорошо подходит для короткого побега из Парижа, романтических выходных или спокойного отдыха у воды с ресторанами, прогулками и классической курортной атмосферой.

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