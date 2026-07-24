Куда отправиться в одиночное путешествие: лучшие направления в мире

Причины отправиться в путешествие в одиночку могут быть разными: у друзей нет времени, не совпадают даты отпусков или просто хочется полной свободы. Такой формат позволяет самостоятельно выбирать маршрут, темп и продолжительность остановок, не подстраиваясь под других.

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Эксперты Travel + Leisure в новом исследовании назвали страны, которые лучше всего подходят как опытным туристам, так и тем, кто впервые планирует соло-путешествие. Главное – выбрать страну, где легко передвигаться, есть развитая туристическая инфраструктура и достаточно интересных мест для самостоятельного отдыха.

Таиланд

В Таиланде есть почти все, что может понадобиться самостоятельному путешественнику. Здесь относительно доступные цены, удобное транспортное сообщение и много туристов, поэтому при желании легко найти компанию.

В Бангкоке можно попробовать местные блюда, посетить спа-центры и окунуться в насыщенную ночную жизнь. Пляжи Пхукета, Краби и островов Пхи-Пхи подойдут для спокойного отдыха на берегу Андаманского моря.

Передвигаться по стране можно на поездах, метро, автобусах, такси, лодках и тук-туках. В середине апреля здесь проходит фестиваль Сонгкран с парадами, уличными вечеринками и традиционными водными развлечениями.

Албания

Албания все чаще привлекает внимание туристов, путешествующих самостоятельно. Страна славится гостеприимством местных жителей, живописными горами, прозрачными источниками и морским побережьем.

Одной из главных природных достопримечательностей является источник "Голубой глаз" недалеко от Саранды. Для пляжного отдыха можно выбрать побережье возле Химары, Дерми, Ксамиля или Шенджина. В более прохладный сезон стоит посетить термальные источники Бенья в Пермете.

Также можно отправиться из Тираны в Берат, который называют "городом тысячи окон". Османская архитектура, средневековый замок, мечети и церковь Святой Троицы сделали его одним из самых интересных исторических направлений страны.

Германия

Германия отлично подходит для самостоятельных путешествий благодаря удобному общественному транспорту и большому количеству городов с разнообразными достопримечательностями.

В Берлине можно осматривать музеи, исторические места, парки и кафе, передвигаясь на велосипеде. Мюнхен особенно оживлён во время Октоберфеста, но его пивные сады открыты и в другие времена года. Франкфурт предлагает музеи, рестораны, магазины и большой ботанический сад.

Отдельного внимания заслуживают немецкие замки. Среди самых известных – неоготический Лихтенштайн и сказочный Нойшванштайн. Аренда автомобиля для одного туриста может быть дорогостоящей, однако по стране легко путешествовать на поездах и автобусах.

Вьетнам

Вьетнам понравится тем, кто хочет совместить приключения, необычные природные пейзажи и местную кухню.

Из бухты Халонг можно отправиться на лодке в залив Бай Ту Лонг, известный голубой водой и скалистыми пейзажами. Любителям активного отдыха предлагают экскурсии в пещеру Шондонг, которую называют самой большой природной пещерой в мире.

В Хойане каждый месяц во время полнолуния проходит фестиваль фонарей. В Хошимине можно попробовать баньсео и фо на рынке Бен Тхань, а также посетить Музей жертв войны и туннели Кучи. В Ханое стоит осмотреть исторические достопримечательности и прогуляться вокруг озера Хоан Кием.

Исландия

Исландия подойдет туристам, которые ищут спокойствия, уединения и необычных природных ландшафтов. Здесь можно исследовать пещеры, подниматься к вулканам и ледникам и отдыхать в геотермальных бассейнах.

Согласно данным Глобального индекса мира за 2025 год, Исландия была признана самой спокойной страной мира. Это делает ее особенно привлекательной для тех, кто впервые планирует путешествие в одиночку.

Из Рейкьявика можно отправиться в Голубую лагуну или понаблюдать за китами в заливе Фахсафлоуи. В национальном парке Тингветлир есть маршруты для походов, места для кемпинга и ущелье Сильфра, популярное среди любителей дайвинга и сноркелинга.

Новая Зеландия

Новая Зеландия давно пользуется популярностью среди туристов с рюкзаками, любителей походов и экстремальных развлечений. По Глобальному индексу мира за 2025 год она заняла третье место среди самых спокойных стран мира.

Здесь легко встретить других путешественников и присоединиться к совместной экскурсии или походу. Среди самых интересных направлений – фиорды, леса и водопады Милфорд-Саунд, ледник Франца-Иосифа, альпийский маршрут Тонгариро и пещеры Вайтомо, известные светлячками.

Для более спокойного дня можно отправиться на остров Вайхеке или посетить съемочную площадку Хоббитона.

Швейцария

Швейцария славится горными пейзажами, озерами и удобной железнодорожной системой. Путешествие на поезде позволяет увидеть водопады, леса и Альпы, а затем остановиться для похода или посещения средневекового замка.

Туристы могут приобрести Swiss Travel Pass, который дает возможность пользоваться поездами, автобусами и лодками.

Отдельная часть путешествия – знакомство со швейцарским шоколадом. В Люцерне и Цюрихе проводятся тематические прогулки, а неподалеку работают известные шоколадные фабрики.

Нидерланды

Нидерланды могут стать хорошим выбором для первого самостоятельного путешествия. В Амстердаме удобно передвигаться на велосипеде, как это делают местные жители.

Маршрут можно начать в Вонделпарке, а затем отправиться в музей Ван Гога, проезжая вдоль каналов и мостов.

Лучшее время для любителей цветов – период с середины апреля до начала мая. Именно тогда можно увидеть миллионы тюльпанов в парке Кекенхоф или посетить фестиваль тюльпанов в Нордостпольдере.

Испания

Испания сочетает в себе архитектуру, искусство, пляжи, ночную жизнь и пешеходные маршруты.

В Барселоне стоит прогуляться по парку Гуэль, осмотреть храм Святого Семейства и посетить музей Пикассо. Попробовать местные продукты можно на рынке Бокерия, одном из старейших в городе.

Для пляжного отдыха подойдут Портинатч на Ибице и бухта Лумебо в Галисии. Любители приключений могут пройти по организованному маршруту Каминито-дель-Рей в Малаге или отправиться по знаменитому Пути Святого Иакова.

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