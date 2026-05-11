Красивая и доступная: какая страна Европы стремительно стала популярной среди туристов

Босния и Герцеговина долгое время оставалась в тени популярных европейских направлений, однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Страна демонстрирует впечатляющий рост туристического потока, который в 2025 году наконец превысил допандемийные показатели.

Как отмечает Travel Off Path, путешественников привлекает отсутствие толп, характерных для Италии или Испании, а также возможность бюджетного отдыха без потери качества. Кроме того, современная Босния уверенно избавляется от устаревших стереотипов о войне, превращаясь в одну из самых безопасных зон региона.

Чем интересна Босния и Герцеговина

Культурный плавильный котел: от мечетей до соборов Босния и Герцеговина – это, пожалуй, единственное место в Европе, где на одной улице можно увидеть православные храмы, католические соборы и величественные османские мечети. Столица страны, Сараево, поражает архитектурным контрастом: здесь австрийское барокко 19-го века органично соседствует с шумными восточными базарами. Город Мостар, который считают жемчужиной Балкан, напоминает историческую капсулу времени с его известняковыми домами и культовым арочным мостом над изумрудной рекой Неретвой.

Безопасность и доступность

Одним из главных преимуществ Боснии является ее финансовая привлекательность. Обед из традиционных чевапи стоит в среднем около 6 долларов (почти 300 грн), а номер в отеле в центре города можно найти за 45 долларов (до 2 тыс. грн). При этом уровень безопасности в Сараево или Баня-Луке официально выше, чем во многих мегаполисах Западной Европы, таких как Лондон или Париж. Страна пока не прошла путь полной европеизации и джентрификации, что позволяет туристам наслаждаться настоящим колоритом без лишних переплат.

Боснийская Ривьера

Хотя страна имеет лишь около 20 километров выхода к морю, ее природные богатства сосредоточены внутри континента. Водопад Кравица является идеальным местом для купания в жаркие месяцы, а национальный парк Уна предлагает живописные лесные тропы вдоль хрустальных рек. Отдельного внимания заслуживает реликтовый лес Перучица – один из последних первобытных лесов в Европе, где природа сохранилась в своем первозданном виде.

Несмотря на повышение спроса, Босния все еще сталкивается с определенными трудностями в авиасообщении. В отличие от соседней Хорватии или Сербии, аэропорты страны нуждаются в модернизации и привлечении инвестиций для открытия прямых рейсов с других континентов. Сейчас многие туристы выбирают путь через Дубровник, преодолевая остальную часть маршрута автобусом. Однако даже ограниченное количество авиарейсов не останавливает путешественников, которые стремятся открыть для себя этот недооцененный уголок Европы до того, как он станет слишком популярным.

