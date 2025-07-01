'Красивая и дешевая': туристка назвала 'самую недооцененную страну в мире' для отдыха. Фото

В то время как многие ищут идеальное место для летнего отпуска, одна путешественница поделилась своим восторженным отзывом о Мальте. Туристка отметила главные преимущества этого средиземноморского архипелага и рассказала, почему этот остров стоит включить в список обязательных к посещению мест.

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Путешественница убеждена, что в этом потрясающем месте можно увидеть и сделать множество вещей менее чем за 500 долларов. Впечатлениями об отдыхе на Мальте туристка поделилась в своем TikTok-аккаунте hannahshols.

Во время поездки в эту страну с друзьями Ханна обнаружила, что каждый из них потратил чуть больше 500 долларов на перелет, пятидневное проживание в отеле с доступом к бассейну на крыше, включая завтрак, а также багаж и трансферы. Туристка уверена, что Мальта – самая недооцененная страна среди путешественников.

По мнению туристки, каждый, кто посетит Мальту, будет в восторге от захватывающих морских видов и достопримечательностей. Также путешественникам будут по карману многочисленные магазины и рестораны.

"Больше всего мне понравилось на Мальте то, что она не похожа ни на одно место, где я когда-либо бывала. Здесь очень сильно ощущается арабское и римское влияние. Это было просто невероятно красиво, и все, кого мы встречали, были очень горды тем, что они мальтийцы", – поделилась впечатлениями туристка.

Туристический инфлюенсер рекомендует поездку в столицу Валлетту тем, кто посещает Мальту. Город можно исследовать пешком или пользоваться автобусным сообщением.

Также путешественница рекомендовала каждому, что посетит Мальту, совершить круиз на Гозо, Комино и Голубую лагуну. Эта морская экскурсия на целый день отправляется из Слимы и предлагает возможность увидеть оба острова за один день, а также различные достопримечательности.

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