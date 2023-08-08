Король на купюрах и стоматологи на рынках: интересные факты о Марокко

Марокко – одна из популярнейших среди туристов африканских стран. Сюда приезжают ради удивительных пляжей, волшебной архитектуры и, как бы не было странно, горнолыжных курортов. И государство радостно встречает иностранцев, обеспечивающих быстрый рост экономики и улучшение уровня жизни обычных людей.

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Но что скрывается за красивой картинкой Марокко? Давайте разберемся.

Большая часть населения страны – представители арабского народа. Но "арабами" здесь называют всех, кто владеет этим языком. Так что если вы хотите выбить где-то дополнительную скидку, улучшить уровень номера в отеле или просто выторговать пару долларов на сувенирах, скажите несколько фраз на арабском. Отношение к вам резко изменится в лучшую сторону.

Долгое время (с 1912 по 1956 год) Марокко подчинялось Франции. Это оказало большое влияние на жизнь местных. И хотя французский не является вторым государственным для этой страны, однако им общается большая часть населения. А еще очень много местных знают берберский и английский.

Арабское название государства звучит как "Al-Mamlaka al-Maghribiya". В переводе это означает "Западное Королевство". Вообще же государство назвали в честь его древней столицы – города Марракеш. В свою очередь это переводится с берберского как "Святая земля". Это очень хорошо отражает реальное отношение людей к своей Родине.

В настоящее время столицей Марокко считается Рабат. Этот город пользуется особенной популярностью среди туристов.

Самым же старым населенным пунктом страны является Танжер. Его основали примерно в 1600 году до нашей эры. Первыми на этой территории поселились финикийцы. Дальше власть переходила от одного народа к другому. А с 1922 по 1956 годы этими землями руководили представители сразу восьми государств-колонизаторов.

Марокко значительно отличается от других стран Африки. Государство имеет достаточно высокий уровень ВВП на душу населения, тесно сотрудничает со странами Запада, в том числе США, заботится о развитии экономики. Однако у него есть и типичные для региона проблемы, в частности безработица и быстрый демографический рост.

Кстати, это единственная страна региона, не входящая в Африканский союз. В 1984 году она прекратила членство, сориентировавшись на сотрудничество с европейскими и американскими союзниками, а также с НАТО.

Марокко имеет одну из самых прогрессивных конституций Африки. И хоть государством и руководит король, но здесь все же наблюдаются демократические настроения.

Интересный факт: вид местных купюр напрямую зависит от руководителя государства. Так, с избранием на престол нового монарха на банкнотах начинают печатать его лицо. Эта традиция не нарушается уже много лет.

В Марокко проживают очень религиозные люди. ТНа автомобильных заправках, вокзалах и других общественных местах вы можете увидеть специальные комнаты, где люди могут спокойно помолиться. Кроме того, пятница считается священным днем, когда все местные жители в определенное время идут проводить обряды.

Кстати, наивысшее религиозное сооружение мира расположено именно в Марокко. Это минарета мечети Хасана II в Касабланке, высота которой достигает 200 метров.

Марокканцы любят торговаться. Делают это совершенно всегда и повсюду. Поэтому выбивание лучшей цены можно назвать местным развлечением, которое доставляет удовольствие как продавцам, так и клиентам. Если же вы сразу отдадите всю сумму за товар, вас просто перестанут уважать.

На тамошних рынках вы встретите не только продавцов, но и стоматологов. Их видно по плоскогубцам на прилавках. Из-за того, что дантистов в стране очень мало, примерно один на 800 тысяч человек, их роль выполняют люди без специализированного образования. Кстати, лечат зубы редко, чаще просто удаляют.

В Марокко снимали множество культовых фильмов и сериалов. В частности здесь создавались такие кинокартины, как "Игра престолов", "Черная вдова", "Люди в черном". Интернешнл", "Гладиатор" и "Атлантида".

К еде в африканской стране относятся достаточно серьезно. Здесь не принято держать ложку или вилку в левой руке, ведь по местным традициям это означает неуважение к окружающим.

Самым популярным блюдом считается кус-кус. А вот рис в качестве гарнира здесь редко встретишь. Чаще им фаршируют мясо или готовят из него пудинг.

Кстати, здесь на уровне с курицей и бараниной продают голубиное мясо. Оно пользуется большой популярностью среди местных, но в туристических ресторанах его подают редко.

Также марокканцы любят квашеные лимоны. Их часто добавляют в салаты или различные вторые блюда, в частности в рагу.

Хотя Марокко бедной страной не назовешь, однако автомобили здесь есть далеко не у всех. Поэтому здесь часто можно увидеть, как в одну машину садится 6-7 человек. Да и ПДД здесь соблюдаются далеко не всегда.

Не рекомендуем вам одеваться в Марокко в белую одежду. Этот цвет считается траурным, так что к вам могут подходить люди прямо на улице и выражать соболезнования. Они будут думать, что у вас умер кто-то из близких.

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