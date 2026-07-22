Копия Венеции, но подешевле: куда поехать в Италии

Многие путешественники мечтают увидеть легендарную Венецию своими глазами, однако стремительный рост цен и огромный наплыв туристов заставляют искать более спокойные альтернативы. Эксперты по путешествиям советуют обратить внимание на уютный итальянский городок Комаккьо, расположенный в регионе Эмилия-Романья.

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Как отмечает Travel + Leisure, этот удивительный уголок на побережье Адриатики часто называют "Маленькой Венецией" благодаря его уникальному расположению на островах посреди лагуны. Здесь путешественники найдут такие же живописные каналы и старинные пешеходные мосты, но без изнурительной суеты и по гораздо более доступным ценам.

Чем славится Комаккьо

Комаккьо удачно сочетает в себе лучшие черты Венеции и яркого Бурано. Вдоль водных артерий города тянутся разноцветные жилые дома и изящные дворцы с легким налетом старины, создавая особый уют. Жизнь здесь течет гораздо медленнее и размереннее, чем у его известного соседа на севере.

Для любителей активного отдыха местная лагуна предлагает множество возможностей:

водные прогулки на лодках по территории природного заповедника;

верховую езду на лошадях;

пешеходные и велосипедные экскурсии;

отдых на чистых пляжах, расположенных всего в нескольких минутах от центра города.

Особой архитектурной жемчужиной города является мост Треппонти (Ponte dei Trepponti) – уникальная трехпролетная конструкция, которая своими необычными формами напоминает загадочные полотна художника Джорджо де Кирико.

Кулинарная визитная карточка

Комаккьо славится не только архитектурой, но и своим гастрономическим наследием, главным символом которого является угорь. На местном рыбном рынке, работающем еще с XVII века, рыбаки до сих пор предлагают свежий утренний улов.

Обязательным пунктом программы для туристов является посещение старинной фабрики-музея Manifattura dei Marinati. Этот образец промышленной архитектуры демонстрирует старинные инструменты, лодки и исторические кадры, рассказывающие о традиционных методах переработки рыбы.

Комаккий маринованный угорь официально признан объектом наследия Slow Food. В конце осени в гигантском зале Sala dei Fuochi зажигают 12 исторических каминов, на которых по старинной технологии запекают и маринуют рыбу, в частности угрей, анчоусов и сардин.

Гастрономические шедевры и культурная программа

В местных ресторанах готовят множество вариаций блюд из угря, однако меню также богато другими морепродуктами. Гостям предлагают изысканные закуски из морских гребешков и моллюсков, спагетти с крабами или сытное ризотто по-рыбацки. Любую трапезу здесь рекомендуют дополнить бокалом свежего местного белого вина Bosco Eliceo, имеющего статус защищенного географического указания (DOC).

Любители истории оценят Музей древней дельты (Ancient Delta Museum), расположенный в здании бывшего госпиталя для бедных.

Главным его экспонатом является груз древнеримского корабля, который археологи обнаружили недалеко от города в 1981 году.

Любителям природы также предлагают посетить солончаки Salina di Comacchio и долины Valle Campo, которые стали домом для многих видов диких птиц, в частности для грациозных розовых фламинго.

OBOZ.UA предлагает туристам познакомиться с итальянским регионом, который признан идеальным вариантом для незабываемого летнего отдыха.

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