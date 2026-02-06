Копия Альп: назван самый доступный горнолыжный курорт в Европе

Фраза "доступный горнолыжный отдых" может показаться издевательской шуткой. Но только не опытным любителям путешествий по Европе. Именно в Старом свете можно найти отличные трассы для катания с умеренными ценами на проживание и услуги.

Видео дня

Как пишет издание Travel and Leisure, эксперты по страхованию лыжников из SportsCover Direct подошли к идее доступности горных курортов под интересным углом. Они проанализировали стоимость пива и горячего шоколада – напитков, которыми обычно угощаются после катания, на самых бюджетных европейских направлениях. И выяснили, что активный зимний отдых обходится значительно дешевле на менее известных и отдаленных локациях. Первое место занял курорт на юго-западе Болгарии, а за ним оказались локации в Румынии и Косово.

Для формирования рейтинга исследователи сперва отобрали 50 европейских курортов, которые стабильно считаются самыми дешевыми в регионе. Затем они проанализировали среднюю стоимость стандартной бутылки пива и чашки горячего шоколада на каждом из них, беря цены из онлайн-меню и бизнес-каталогов.

В результате на первом месте оказался Банско – горнолыжный район в горах Пирин на юго-западе Болгарии, который часто называют бюджетной альтернативой Альпам. Курорт имеет 15 подъемников и трассы от начального до продвинутого уровней сложности. Однодневный скипасс здесь стоит чуть меньше 3,5 тысяч гривен, а цена пива в среднем составляет менее 120 грн, тогда как горячий шоколад обойдется почти в 110 грн.

Вслед за болгарским курортом идет Пояна-Брашов в Румынии. Несмотря на вхождение в список самых доступных, по местным меркам она претендует на звание крупнейшего и самого роскошного горного курорта страны. Кроме лыж, здесь есть каток и спортивный комплекс с тюбингом и санными трассами. Пиво в Пояна-Брашов стоит в среднем чуть больше 180 грн, а горячий шоколад – почти 155 грн.

Всего в десятке самых доступных лыжных курортов Европы доминируют локации в Италии. Однако на вершине оказались интересные и менее известные места для отдыха, расположенные на востоке континента.

1. Банско, Болгария

пиво: 118 грн

горячий шоколад: 107 грн

2. Пояна-Брашов, Румыния

пиво: 181 грн

горячий шоколад: 154 грн

3. Джеравица, Косово

пиво: 184 грн

горячий шоколад: 154 грн

4. Боровец, Болгария

пиво: 184 грн

горячий шоколад: 157 грн

5. Бабин До, Босния и Герцеговина

пиво: 207 грн

горячий шоколад: 166 грн

6. Бардонеккья, Италия

пиво: 213 грн

горячий шоколад: 192 грн

7. Соз-д'Улькс, Италия

пиво: 228 грн

горячий шоколад: 192 грн

8. Ла-Тюиль, Италия

пиво: 237 грн

горячий шоколад: 189 грн

9. Червиния, Италия

пиво: 237 грн

горячий шоколад: 192 грн

10. Сестриере, Италия

пиво: 243 грн

горячий шоколад: 195 грн

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую страну Европы признали лучшей для кемпинга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.