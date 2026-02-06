Копия Альп: назван самый доступный горнолыжный курорт в Европе
Фраза "доступный горнолыжный отдых" может показаться издевательской шуткой. Но только не опытным любителям путешествий по Европе. Именно в Старом свете можно найти отличные трассы для катания с умеренными ценами на проживание и услуги.
Как пишет издание Travel and Leisure, эксперты по страхованию лыжников из SportsCover Direct подошли к идее доступности горных курортов под интересным углом. Они проанализировали стоимость пива и горячего шоколада – напитков, которыми обычно угощаются после катания, на самых бюджетных европейских направлениях. И выяснили, что активный зимний отдых обходится значительно дешевле на менее известных и отдаленных локациях. Первое место занял курорт на юго-западе Болгарии, а за ним оказались локации в Румынии и Косово.
Для формирования рейтинга исследователи сперва отобрали 50 европейских курортов, которые стабильно считаются самыми дешевыми в регионе. Затем они проанализировали среднюю стоимость стандартной бутылки пива и чашки горячего шоколада на каждом из них, беря цены из онлайн-меню и бизнес-каталогов.
В результате на первом месте оказался Банско – горнолыжный район в горах Пирин на юго-западе Болгарии, который часто называют бюджетной альтернативой Альпам. Курорт имеет 15 подъемников и трассы от начального до продвинутого уровней сложности. Однодневный скипасс здесь стоит чуть меньше 3,5 тысяч гривен, а цена пива в среднем составляет менее 120 грн, тогда как горячий шоколад обойдется почти в 110 грн.
Вслед за болгарским курортом идет Пояна-Брашов в Румынии. Несмотря на вхождение в список самых доступных, по местным меркам она претендует на звание крупнейшего и самого роскошного горного курорта страны. Кроме лыж, здесь есть каток и спортивный комплекс с тюбингом и санными трассами. Пиво в Пояна-Брашов стоит в среднем чуть больше 180 грн, а горячий шоколад – почти 155 грн.
Всего в десятке самых доступных лыжных курортов Европы доминируют локации в Италии. Однако на вершине оказались интересные и менее известные места для отдыха, расположенные на востоке континента.
1. Банско, Болгария
- пиво: 118 грн
- горячий шоколад: 107 грн
2. Пояна-Брашов, Румыния
- пиво: 181 грн
- горячий шоколад: 154 грн
3. Джеравица, Косово
- пиво: 184 грн
- горячий шоколад: 154 грн
4. Боровец, Болгария
- пиво: 184 грн
- горячий шоколад: 157 грн
5. Бабин До, Босния и Герцеговина
- пиво: 207 грн
- горячий шоколад: 166 грн
6. Бардонеккья, Италия
- пиво: 213 грн
- горячий шоколад: 192 грн
7. Соз-д'Улькс, Италия
- пиво: 228 грн
- горячий шоколад: 192 грн
8. Ла-Тюиль, Италия
- пиво: 237 грн
- горячий шоколад: 189 грн
9. Червиния, Италия
- пиво: 237 грн
- горячий шоколад: 192 грн
10. Сестриере, Италия
- пиво: 243 грн
- горячий шоколад: 195 грн
