Комфортный отдых в марте: назван красивый, но доступный город

Март все чаще становится идеальным месяцем для путешествий по Европе без летних толп и высоких цен. Туристы ищут направления, где уже тепло, но еще не жарко, а расходы на жилье, еду и развлечения остаются умеренными.

Видео дня

Одним из таких городов эксперты и путешественники называют Лиссабон, который является столицей и крупнейшим городом Португалии, а также самой западной столицей материковой Европы, расположенной на побережье Атлантического океана.

Город известен мягким климатом, сформированным влиянием Гольфстрима, что обеспечивает теплую погоду большую часть года. Весной температура здесь колеблется от 11 до 26 градусов тепла, а в марте средние показатели составляют комфортные 17-19 °C.

Снег в Лиссабоне – чрезвычайная редкость, а количество солнечных часов достигает около 3300 в год. Город остается относительно сухим, больше всего осадков выпадает с ноября по февраль. В сочетании с доступными ценами на кофе, пиво и вино Лиссабон считают одним из самых дешевых направлений среди европейских столиц.

Добраться до города также несложно: например, перелет из Лондона длится менее трех часов, а бюджетные авиабилеты стоят от нескольких десятков фунтов (10 фунтов стерлингов = 584,8 грн). Именно это делает португальскую столицу привлекательной для коротких весенних путешествий. Туристы могут совместить комфортную погоду с умеренными затратами на транспорт и проживание.

Почему стоит посетить Лиссабон

Лиссабон считают одним из старейших городов мира – по возрасту он уступает лишь Афинам. Среди главных исторических локаций – Замок Сан-Жорже, расположенный на самой высокой точке города, откуда открывается панорама старых кварталов. Неподалеку размещена и известная площадь Террейру-ду-Паку, отстроенная после разрушительного землетрясения 1755 года.

Отдельное внимание туристов привлекают лифт Санта-Жуста и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО – монастырь Жеронимуш и башня Белен. Они демонстрируют уникальный архитектурный стиль мануэлино и многовековую историю города. Прогулки по набережной реки Тежу также считаются одним из самых приятных способов почувствовать атмосферу Лиссабона.

Кроме истории, город привлекает яркой ночной жизнью, шопингом в районе Шиаду и ресторанами Байрру-Алту. Ценители культуры могут посетить музеи или послушать традиционный португальский фаду, который часто звучит на улицах старых кварталов. Именно сочетание климата, цены и культурного разнообразия делает Лиссабон одним из лучших направлений для комфортного отдыха в марте.

OBOZ.UA писал о туристических направлениях, где можно наслаждаться многочисленными парками.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.