Колизей есть не только в Риме: 4 города, которые можно посетить вместо него

Когда мы говорим Колизей, то сразу же представляем себе Рим. Однако столица Италии – далеко не единственный город, который может похвастаться такой архитектурной достопримечательностью.

Античные сооружения, которые получили такое название, разбросаны по всей территории бывшей Римской империи. По сути все они представляют собой амфитеатры – арены для массовых зрелищ с площадкой посередине и местами для зрителей, расположенными уступами. Даже Колизей в Риме официально называется Амфитеатром Флавиев. Тем не менее, издание Travel off Path рассказало о еще четырех "колизеях", которые можно увидеть в Европе.

Почему в этом сезоне стоит посетить именно их, а не римское сооружение? Потому что именно в 2026 году Рим ожидает рекордного наплыва туристов. А это значит, что посещение Вечного города превратится в настоящее испытание очередями и толпами. Поэтому, если хотите увидеть величие античной архитектуры в спокойной обстановке, обратите внимание на эти исторические жемчужины.

Ним, Франция

Этот город часто называют "самым римским" за пределами Италии. Местная арена, построенная около 70 года н. э., сохранилась почти идеально и до сих пор используется для проведения грандиозных концертов (например, здесь выступала Дуа Липа). Кроме амфитеатра-коллизея, в Ниме можно увидеть Мезон Карре – один из наиболее хорошо сохранившихся римских храмов в мире, а также прогуляться Садами фонтанов. Более того, всего в получасе езды от города расположен легендарный Пон-дю-Гар – трехуровневый акведук, который считается шедевром античной инженерии. Так что, если архитектура Римской империи вызывает у вас восторг, Ним станет отличным выбором для вас.

Пула, Хорватия

Пулу справедливо считают "Римом на море" и самым итальянским портом Хорватии. Местный колизей отличается от римского своей эллиптической, а не круглой формой. К тому же он за тысячелетия своего существования почти не получил повреждений. Сейчас это удивительное сооружение служит площадкой для музыкальных фестивалей. В дополнение город наполнен другими античными памятниками, такими как храм Августа, ворота Геркулеса, Римский форум и арка Сергия, которые соседствуют с уютными пляжами и бирюзовой водой. Это идеальная альтернатива переполненному Дубровнику, ведь здесь тихо, уютно и древняя история безупречно сочетается с морским отдыхом.

Верона, Италия

Если вы не хотите покидать пределы Италии, Верона станет отличным вариантом, ведь ее порой называют "маленьким Римом". Местный колизей, известный как Арена ди Верона, был возведен еще в 30 году н. э. Сейчас это одна из крупнейших оперных площадок мира. Вместо звона гладиаторских мечей здесь звучат произведения выдающихся композиторов, а лучшие певцы соревнуются в мастерстве. Кроме многочисленных античных ворот и мостов, Верона славится тем, что именно здесь происходили события шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта". Хотя дворик Джульетты является туристической ловушкой, куда не советуют заглядывать, чтобы не разочароваться, остальной город дарит гораздо больше покоя, чем шумная столица.

Арль, Франция

Еще одна жемчужина Прованса, где царит римское величие. В Арле оно переплетается с постимпрессионизмом Ван Гога. Местный амфитеатр и античный театр до сих пор поражают мраморными сиденьями и массивными колоннами. К тому же, принимают зрителей – на сцене местного колизея проводят современные спектакли. За пределами памятника особого внимания заслуживают Криптопортики – подземные римские галереи, служившие складами и торговыми рядами. Прогулка по Арлю позволяет одновременно увидеть архитектуру времен Римской империи и пейзажи, вдохновившие культового нидерландского художника на создание "Ночной террасы кафе".

