Какой пешеходный маршрут самый красивый в мире: от пейзажей перехватывает дыхание

Пешие походы по живописным местам – один из лучших видов путешествий и прекрасный способ снять стресс от повседневности. Но где найти действительно потрясающие пейзажи?

Как пишет турецкое издание Hürriyet, звание лучшего места для отдыха на природе от рейтинга Time Out получила Ликийская тропа. Маршрут протяженностью 540 км пролегает по югу Турции, начинается возле поселка Олюдениз курортного района Фетхие, а завершается в поселке Гейкбаири возле Антальи. Авторы рейтинга описали тропу, как увлекательный путь, пролегающий среди древних руин, бескрайних горных пейзажей и бирюзовых лагун.

По данным турецкого издания, маршрут, пролегающий вдоль средиземноморского побережья, ежегодно привлекает пешеходов со всего мира своими историческими сокровищами и природными богатствами. Путь, соединяющий древние ликийские города, с такими остановками, как Патара, Ксантос, Олимпос, Каякой, Фаралья и бухта Кабак, предлагает увлекательный опыт как для любителей истории, так и для любителей природы.

Лучшим временем для похода по Ликийской тропе называют осенние месяцы. С сентября по ноябрь можно наслаждаться красотой местности без жары. Кроме того, такой выбор способствует устойчивому туризму в регионе – летом инфраструктура может быть перегружена, а осенью и услуги доступны, и сам маршрут свободнее.

Турецкие власти также поощряют путешественников испытывать Ликийскую тропу вне летнего сезона. Это помогает продемонстрировать туристический потенциал региона, который охватывает весь год, а не только теплую его половину.

