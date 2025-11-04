Какая страна расположена ближе всего к космосу

Хотя туристические путешествия в космос уже стали реальностью, все же пока это удовольствие для очень богатых туристов. Между тем, как правильно выбранный маршрут для отпуска может максимально приблизить вас к космосу, даже если вы останетесь на поверхности Земли.

Когда мы думаем о самой высокой точке нашей планеты, на ум приходит гора Эверест. Но все зависит от того, что именно мы измеряем. OBOZ.UA разбирался, почему тем, кто хочет приблизиться к космосу, нужно ехать не в Непал, а в Эквадор.

Действительно, самая высокая точка Гималаев имеет наибольшую высоту над уровнем моря. Однако, если мерить удаленность горной вершины от центра Земли, то самым высоким окажется вулкан Чимборасо в Эквадоре.

Чимборасо — это неактивный стратовулкан в Андах. Его высота над уровнем моря составляет 6 268 метров. Это делает его самой высокой вершиной Эквадора, но он даже не входит в топ-100 самых высоких гор мира, если считать от уровня моря. Тем не менее вершина Чимборасо покрыта вечными ледниками, как и любой гигантской горы.

Но почему именно эквадорский вулкан считается самым близким к космосу? Секрет кроется в форме нашей планеты и географическом расположении горы.

Дело в том, что наша планета не является идеальным шаром. Из-за того, что она постоянно вращается в космосе еще и имеет собственный уникальный рельеф, ее форму ученые называют облатным сфероидом, а еще точнее – геоидом. Это означает, что она сплюснута у полюсов и имеет заметную выпуклость или на экваторе.

Южноамериканская страна Эквадор находится именно на экваторе (об этом говорит даже ее название), то есть она расположена прямо на этой выпуклости. А вулкан Чимборасо находится всего в одном градусе к югу от экваториальной линии. Так что он точно находится значительно дальше от центра Земли.

Вот и получается, что Эверест со своими 8848 метрами над уровнем моря, хотя и имеет значительно большую высоту, чем Чимборасо, но он расположен далеко от экватора (на 28° северной широты). А Чимборасо оказался на экваториальной выпуклости Земли, поэтому в результате его вершина находится примерно на 2 168 метров (более 2 километров!) дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста.

Поэтому технически, поднявшись на вершину Чимборасо, вы окажетесь ближе к условной линии Картмана, которая считается началом космоса, чем где-либо еще на поверхности планеты. Так что, если хотите побыть как можно ближе к звездам, отправляйтесь именно в Эквадор.

Кстати, там и кроме Чимборасо есть на что посмотреть. Эквадор — это невероятно разнообразная страна, его еще называют "страной четырех миров". На его территории находятся четыре уникальные природные зоны: Амазония, горы Анды, Тихоокеанское побережье и Галапагосские острова. И вот что стоит увидеть в Эквадоре.

Галапагосские острова – это уникальный архипелаг, живая лаборатория эволюции, которая вдохновила Чарльза Дарвина. Здесь можно увидеть гигантских черепах, морских игуан и голубоногих олуш и еще множество животных и птиц вблизи.

