Какой авиарейс самый дорогой в мире: настоящая роскошь с ванной и гостиной

Путешествие в самолете большинство из нас представляет как время, проведенное в более или менее тесном салоне с несколькими десятками других пассажиров. Даже бизнес-класс можно назвать комфортабельным лишь относительно.

Между тем существует авиарейс, пассажирам которого предлагают условия, больше похожие на пребывание в люксовом номере отеля. Как пишет Express, речь идет о группе рейсов, объединенных под брендом The Residence, от национальной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways. Они соединяют столицу страны, город Абу-Даби с Лондоном, Парижем и Нью-Йорком.

Название этих рейсов говорит само за себя – клиентам компании предлагают целую резиденцию в небе. Каждый самолет A380, который выполняет соответствующие рейсы, оснащен полноценной гостиной, спальней с двухместной кроватью и отдельной душевой комнатой. Перемещаться в таком номере может не более двух пассажиров одновременно.

Люксовый опыт для владельца такого билета начинается еще на земле. Etihad обеспечивает клиентов услугами личного водителя на роскошном авто, персональным ассистентом в аэропорту и доступом к частному залу ожидания. Те, кто вылетает из Абу-Даби, даже получают доступ к спа-центру "Be Relax Spa", где к билету прилагается бесплатная процедура.

Само пространство в салоне тоже оборудовано соответствующим образом. Бортпроводники проводят пассажиров в гостиную с кожаным двухместным диваном, обеденными столами и 32-дюймовым телевизором – владельцам билетов не придется щуриться, вглядываясь в маленький монитор на спинке переднего кресла. Если пассажиры захотят отдохнуть, к их услугам отдельная комната с большой двуспальной кроватью и вторым телевизором. А после сна можно будет освежиться в отдельном душе.

Из хороших новостей: цена на такие рейсы в последнее время несколько снизилась. Все потому, что Etihad отказалась от идеи предлагать пассажирам услуги персонального дворецкого, а также шеф-повара, который готовил что угодно – от легких перекусов до изысканных блюд – в любое удобное для пассажира время. Перелет с такими услугами из Абу-Даби в Нью-Йорк мог стоить более 3,2 миллиона гривен.

Но теперь The Residence предлагается как апгрейд к билетам Etihad на соответствующие рейсы первого класса. Цены на них стартуют от 260 тысяч гривен, к которым придется доплатить еще 70 тысяч гривен, чтобы путешествовать с настоящим шиком.

