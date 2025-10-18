Какие вещи не надо брать в отпуск: эксперт назвал топ-4

Собираясь в путешествие, мы часто так сильно боимся о чем-то забыть, что кладем в чемодан немало лишнего. Эти вещи потом так и лежат в багаже, вызывают дискомфорт тем, что занимают место, а порой даже заставляют переплачивать за дополнительный вес багажа в транспорте.

Если это про вас, вам точно стоит послушать экспертное мнение о том, что не стоит брать с собой – оно точно станет лишним. Об этом издание Mirror расспросило владельца сервиса сдачи фешенебельного жилья туристам Нила Аткинсона. И он назвал четыре таких предмета.

Драгоценные украшения

Риск потери, кражи или повреждения ваших драгоценностей и ювелирных украшений во время путешествия сильно перевешивает удовольствие от их ношения. "Я слышал бесчисленное количество историй о том, как отдыхающие теряли драгоценности или проводили половину отпуска в заботах об их сохранности", – сказал эксперт.

Вместо этого он рекомендует выбирать универсальные и недорогие аксессуары, которые можно сочетать с различными нарядами без лишних хлопот. "Ваш отпуск должен быть посвящен отдыху, а не постоянному поиску сейфа в отеле", – добавил он.

Обувь

Обувь сама по себе – вещь в путешествии незаменимая. Но хорошо подумайте, сколько именно пар вам на самом деле нужно. Кроссовки, туфли и мокасины забирают немало драгоценного пространства в багаже, еще и весят далеко не как перышко. Именно поэтому Аткинсон советует ограничиться максимум тремя парами на весь отпуск: удобной обувью для ходьбы (кедам, кроссовкам, сандалиям), элегантно-повседневными туфлями и, возможно, шлепанцами или тапочками для бассейна. Вместо лишних ботинок положите лучше что-то, что вам действительно пригодится.

Для длительных поездок выбирайте нейтральные цвета обуви, которые подойдут к разным комплектам одежды. Максимально универсальная обувь существенно уменьшает объем багажа

Полноразмерная косметика

Брать с собой полноразмерные бутылки шампуня, кондиционера и геля для душа не только непрактично. Вы еще и рискуете залить ими остальные вещи в чемодане. Из-за ограничений на объем перевозки жидкостей в самолете эти предметы часто приходится сдавать в багаж. А вы не можете быть уверены, что грузчики будут обращаться с вашими сумками деликатно. Тогда как неудачное сотрясение или удар могут повредить упаковку жидкого средства и ваши вещи приедут перемазанные косметикой. И хорошо, если не поврежденные ею.

Купите специальный дорожный набор флаконов и перелейте в него нужное вам количество косметических продуктов. Нередко такие баночки, даже вместе взятые, не превышают ограничения для ручной клади, они весят совсем немного, еще и остается немало места для сувениров, которые вы приобретете в отпуске. В крайнем случае, купите все, что вам нужно, уже на месте – в самом аэропорту или в городе, куда вы путешествуете.

Фен

Один из предметов, который неизменно возглавляет список бесполезных предметов багажа, является фен для волос. Хотя бы потому, что этот гаджет уже и так есть в большинстве мест размещения. "Подавляющее большинство отелей, гостевых домов и домов отдыха оснащены фенами", – напомнил Аткинсон. И посоветовал выложить его из чемодана, если вы уже туда его положили. Фены громоздкие, тяжелые и занимают много места, которое можно было бы использовать для других более необходимых вещей. Если же вы тревожитесь из-за того, будет ли вам чем высушить волосы, просто напишите письмо в отель, который вы забронировали и спросите, доступна ли у них такая услуга.

Психология перегруженности багажом часто связана со страхом быть застигнутым врасплох. Но эксперт издания настаивает, что путешествие с практически пустыми руками на самом деле улучшает впечатление от отпуска. "Когда вас не обременяют ненужные вещи, вы чувствуете себя свободнее и расслабленнее с первой минуты, как покидаете дом", – сказал он.

