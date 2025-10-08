Как взять вдвое больше одежды в путешествие: гениальный способ упаковки

Если вы терпеть не можете собирать чемодан для путешествия или командировки, вы в этом точно не одиноки. Исследование показывает, что большинству путешественников сложно вместить в свой багаж все, что им хочется взять с собой. Следствием может стать необходимость доплачивать перевозчику за количество багажных мест.

Но существует один небольшой трюк, который может существенно упростить вам задачу упаковки вещей в поездку. О нем подробнее рассказало издание Express. Оно обратилось к генеральному директору туристической компании Lexrope Энди Холлидею, который испытал этот лайфхак на себе. И по его словам все становится сильно проще, если не складывать свои вещи традиционным способом, а сворачивать одежду в рулончики.

"Метод сворачивания – один из тех приемов, который звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, пока вы не попробуете. Вы действительно можете вместить в рюкзак почти вдвое больше вещей, чем при традиционном складывании", – признался Холлидей.

Научиться этому методу совсем несложно. Начните с того, что разложите вещь, которую вы хотите упаковать, на чистую поверхность. У футболки подверните рукава к центру, а брюки сложите вдоль, чтобы они превратились в узкую полоску. Затем, начиная с одного конца, сверните вещь плотным равномерным рулоном. От того, насколько плотно вы будете сворачивать одежду, зависит, насколько компактнее станет вещь.

Такой метод упаковки вещей не только экономит место в багаже. Одежда также меньше мнется при перевозке в рулончиках. А еще сложенные таким образом вещи удобнее паковать в ограниченное пространство чемодана, ведь маленькие предметы можно легко поместить в щели и углы, куда не влезет сложенная традиционным образом одежда.

Конечно, некоторые предметы может быть скручивать не так просто, как футболки и джинсы. Например, платья нужно сначала сложить пополам вдоль, а потом уже заворачивать. В рубашках процесс усложняет наличие воротничка. Впрочем, и их можно упаковать таким образом. Просто застегните рубашку, подверните рукава обратно и сверните вещь снизу вверх, чтобы защитить воротник.

По словам Холлидея, он с коллегами решить протестировать этот метод на стандартном чемодане для ручной клади. "Методом складывания мы вместили семь футболок, три пары брюк, два джемпера и нижнее белье. С помощью скручивания мы вместили 12 футболок, пять пар брюк, четыре джемпера и недельный запас нижнего белья, что почти вдвое больше", – поделился он. А в дополнение одежда, которая путешествовала упакованая таким образом, после доставания ее из чемодана выглядела значительно свежее, ведь меньше сминалась.

"Этот метод особенно хорошо подходит для повседневной одежды, такой как джинсы, футболки и трикотаж. Более деловые вещи, такие как костюмы или платья, тоже выигрывают от скручивания, хотя, возможно, стоит немного отпарить их по прибытии", – добавил эксперт.

