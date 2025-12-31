Какие страны не празднуют Новый год 1 января: доходит даже до запретов

Несмотря на распространенное представление, что Новый год в мире наступает 1 января, эта дата является универсальной далеко не для всех. Во многих странах начало года определяется религиозными, лунными или национальными календарями. Кое-где 1 января не имеет никакого праздничного значения, а иногда его празднование даже ограничено или запрещено законом.

Причины таких различий кроются в истории, традициях и религиозных нормах. OBOZ.UA рассказывает, где в мире Новый год не празднуют 1 января и почему.

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии празднование Нового года 1 января запрещено на законодательном уровне. Государство строго придерживается исламских норм и пользуется лунным календарем. Правоохранительные органы и религиозная полиция следят за тем, чтобы в продаже не появлялась новогодняя атрибутика, а публичные празднования не проводились. Официальный Новый год здесь связан с исламским календарем или с весенним равноденствием, а 1 января является обычным рабочим днем.

Израиль

В Израиле Новый год называется Рош ха-Шана и отмечается по еврейскому лунно-солнечному календарю. Праздник обычно приходится на конец сентября или начало октября. Он имеет глубокое религиозное значение и сопровождается молитвами и семейными традициями. Зато 1 января в стране не считается праздником и остается обычным рабочим днем.

Иран

Иран пользуется персидским календарем, по которому Новый год, Новруз, наступает 21–22 марта, в день весеннего равноденствия. Это один из древнейших праздников в регионе, который символизирует обновление природы и начало нового жизненного цикла. Подобную дату Нового года признают также в Азербайджане, Афганистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Турции. 1 января в Иране не имеет праздничного статуса.

Китай

В Китае 1 января формально признано государственным праздником, однако оно не имеет такого значения, как традиционный Китайский Новый год. Его празднуют во второе новолуние после зимнего солнцестояния – обычно в январе или феврале. Именно эта дата сопровождается массовыми фестивалями, фейерверками, семейными застольями и праздником фонарей. Для большинства китайцев именно этот день считается настоящим началом года.

Вьетнам

Во Вьетнаме Новый год, Тет, празднуют по лунному календарю, чаще всего одновременно с китайским. Это главный праздник страны, который может длиться несколько дней или даже неделю. В этот период закрываются учреждения, люди возвращаются в родные дома и соблюдают многочисленные традиции. 1 января не имеет для вьетнамцев такого культурного значения.

Южная Корея

Хотя 1 января в Южной Корее является официальным выходным, главным праздником считают Соллаль – Корейский Новый год. Его отмечают по лунно-солнечному календарю, обычно в феврале. Соллаль – это прежде всего семейный праздник с традиционными блюдами, национальной одеждой и чествованием предков. Именно оно имеет наибольшее символическое значение для корейцев.

Индия

В Индии не существует единой даты Нового года из-за культурного и религиозного многообразия. Официально начало года приходится на 22 марта, однако в разных штатах его отмечают в разное время. Например, в Керале Новый год празднуют 13 апреля, а в отдельных южных регионах – осенью. 1 января для большинства населения не имеет традиционного значения.

Бангладеш

В Бангладеш Новый год отмечают 14 апреля – это Бенгальский Новый год, или Поэла Боишах. Праздник имеет статус национального и сопровождается концертами, ярмарками и массовыми культурными мероприятиями. Он символизирует начало нового сельскохозяйственного года.

