Когда Старый Новый год: дата праздника в 2026 году

Старый Новый год – уникальное явлением календарной традиции, возникшее вследствие разницы между юлианским и григорианским летоисчислением. Этот праздник не имеет официального статуса, однако длительное время сохранялся в бытовой культуре.

Видео дня

Для части украинцев он до сих пор остается символическим завершением зимнего праздничного цикла. OBOZ.UA рассказывает о традиции праздника.

Когда Старый Новый год в 2026 году

Старый Новый год в 2026 году будут отмечать в ночь с 13 на 14 января. Эта дата является постоянной и не меняется из года в год, поскольку связана не с церковным календарем, а с исторической разницей между двумя системами летоисчисления – юлианской и григорианской. Старый Новый год не относится к религиозным датам, поэтому календарная реформа на него не повлияла.

Ранее 13–14 января были тесно связаны с церковными праздниками Маланки и Василия. После календарных изменений эти религиозные даты теперь приходятся на 31 декабря и 1 января, тогда как Старый Новый год сохранил свою традиционную ночь – с 13 на 14 января.

Почему празднуют Старый Новый год

Происхождение Старого Нового года связано с переходом на григорианский календарь, который в XX веке ввели во многих странах, в частности на территории Украины. Разница между старым юлианским и новым григорианским календарями составляла 13 дней, что и привело к появлению "второго" Нового года.

В украинской традиции этот праздник имел преимущественно бытовой характер. В советский период Старый Новый год приобрел популярность как неофициальное продолжение новогодних праздников, лишенное религиозного содержания. Сегодня его все чаще воспринимают не как обязательное застолье, а как символический, спокойный вечер в семейном кругу.

Что нельзя делать на Старый Новый год

Со Старым Новым годом связано немало народных запретов. В этот день не советовали:

ссориться и выяснять отношения;

обижать других или вспоминать старые конфликты;

желать зла или думать о негативе.

Считалось, что плохое настроение или конфликты в этот день могут сказаться на всем следующем году. Также по приметам не рекомендовали занимать деньги или оставлять кошелек пустым. Наоборот, советовали иметь при себе хотя бы небольшую сумму, чтобы год был финансово удачным.

OBOZ.UA также публиковал полный церковный календарь на 2026 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.