Какие страны не имеют столицы: вы точно будете удивлены

Столица кажется обязательным признаком любого государства, но в мире есть исключения из этого правила. Не каждая страна имеет город, который официально закреплен как главный политический центр. Где-то столица существует лишь фактически, где-то ее роль выполняет административный район, а где-то само государство настолько мало, что отдельный центр ему просто не нужен.

Видео дня

Чаще всего в этом контексте вспоминают Швейцарию, Науру и Ватикан. OBOZ.UA рассказывает, как истории этих стран показывают, что политическая география не всегда укладывается в привычную схему "государство – столица".

Швейцария

Швейцария – один из самых интересных примеров. Большинство людей без колебаний назовут ее столицей Берн, и в повседневном понимании это логично. Именно в Берне работают федеральный парламент, правительство и другие важные государственные учреждения.

Но формально Берн не является столицей. Его статус – федеральный город. Это означает, что город выполняет главные административные функции, однако в швейцарском законодательстве он не закреплен как столица в классическом смысле.

Страна состоит из кантонов, каждый из которых имеет значительную автономию. Для швейцарской политической культуры важно, чтобы ни один регион не казался "главнее" других.

Поэтому Берн стал удобным компромиссом. Он не самый большой и влиятельный экономический центр страны, как Цюрих, и не международный дипломатический символ, как Женева. Зато он спокойно выполняет роль политического центра, не превращаясь в чрезмерно доминантную столицу.

Именно поэтому Швейцарию часто называют страной без официальной столицы. Берн там является фактическим центром власти, но не столицей на бумаге.

Ватикан

Ватикан часто попадает в перечни стран без столицы, но этот случай надо объяснять особенно осторожно. Ватикан – это город-государство, расположенный внутри Рима. То есть вся его территория одновременно является и государством, и административным центром.

В Ватикане размещены резиденция Папы Римского, органы управления, церковные структуры, музеи, архивы и главные учреждения Святого Престола. Здесь не может быть отдельной столицы в том смысле, в котором Париж является столицей Франции, а Киев – столицей Украины.

Причина проста: Ватикан сам является городом. Именно поэтому Ватикан лучше называть не классическим государством без столицы, а частным случаем города-государства. Во многих справочниках столицей указывают сам Ватикан, но это скорее техническое объяснение, чем обычная столица в традиционном понимании.

Науру

Еще один необычный пример – Науру. Это крошечное островное государство в Тихом океане, площадь которого составляет около 21 квадратного километра. Для сравнения, это меньше многих крупных городов мира. Из-за таких размеров Науру не имеет столицы в привычном понимании. Там нет крупного города, который резко отличался бы от других частей страны и выполнял бы роль главного политического центра.

История Науру связана с колониальным прошлым. В разные периоды остров находился под контролем европейских государств, а во время Второй мировой войны был оккупирован Японией. Независимость Науру обрела в 1968 году.

Фактически административным центром Науру является округ Ярен. Именно там расположены правительственные здания, парламентские структуры и международный аэропорт. Поэтому в справочниках Ярен иногда называют столицей.

Однако это не совсем точно. Официально Ярен не имеет статуса столицы. Правильнее сказать, что это административный центр страны, который выполняет часть функций, присущих столице.

OBOZ.UA предлагает узнать, в какой стране существует трехгранница, и почему раньше это государство имело четыре границы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.