В Аахене проходят границы сразу трех стран: почему раньше их было четыре

Тройная граница, или пограничный треугольник, — это уникальная географическая точка, где сходятся границы трех стран равного ранга. Такие места часто становятся туристическими жемчужинами, обозначенными флагами, памятниками или пограничными камнями.

В мире насчитывается 159 международных "треугольников", и один из самых известных расположен вблизи Аахена — самого западного города Германии. Здесь граничат Германия, Нидерланды и Бельгия, а когда-то, с 1830 по 1919 год, это было квадрограничье благодаря нейтральной зоне Мореснет.

Сегодня это популярный туристический комплекс с башнями, лабиринтом и живописными пейзажами, где можно свободно переходить границы без паспортов. Узнайте, почему это место стоит вашего путешествия и как оно иллюстрирует идею объединенной Европы.

Что такое тройная граница и почему она особенная

Пограничный треугольник — это точка, где сходятся границы трех территорий с аналогичным управлением, например, государств или административных единиц. Такие места известны длительной историей или стыком культур, а обозначаются флагами, памятниками или камнями. Хотя три страны сходятся часто, четыре границы встречаются редко. Из 195 признанных ООН государств 135 имеют по крайней мере один пограничный треугольник. Всего в мире — 159 международных пограничных треугольников, их количество зависит от соседей и морских границ. Островные государства или те, что окружены одной страной, как Португалия или Сан-Марино, не имеют пограничных треугольников.

Пограничные треугольники в мире

Китай имеет больше всего трех границ — 16. В Европе Австрия лидирует с девятью, Германия — семь, Швейцария — шесть. Африка имеет 63 "треугольника", четыре из которых — квадриграницы. Южная Америка — 13, Центральная — 2, Северная материковая — ни одного из-за океанских границ. Азия — 42, Европа — 48. Австралия — единственная континентальная страна без трех границ. В Антарктиде 11 секторов сходятся на Южном полюсе.

Пограничный треугольник вблизи Аахена: Dreiländereck

Знакомство с пограничным треугольником часто начинается в Аахене, но точка Dreiländereck расположена в нидерландской провинции Лимбург, в городке Валс. Это холм Валсерберг — самая высокая точка материковой части Нидерландов. Здесь сходятся Германия, Нидерланды и Бельгия. Место обозначено флагами и туристическим комплексом. Переход между странами — просто линия на земле, без таможни или паспортов, благодаря Шенгену. Сообщение от мобильного оператора — единственный сигнал изменения страны.

История квадрограницы: нейтральный Мореснет

С 1830 по 1919 год это была квадрограница благодаря Нейтральному Мореснету — кондоминиуму между Нидерландами и Пруссией. Созданный после Венского конгресса из-за спорного месторождения цинка. Территория оставалась нейтральной до Первой мировой, затем аннексирована Бельгией. Сегодня упоминания — как улица Viergrenzenweg ("Дорога четырех границ"). Бывшие "треугольники" иногда становятся частью одной страны, но остаются достопримечательностями.

Валсерберг

На Валсерберге — башня Wilhelminatoren с видом на Аахен, и бельгийская Koning Boudewijntoren (34 м) с панорамой на Геммених, Маастрихт и Аахен. Есть лабиринт Labyrint Drielandenpunt (вход 5 евро, 45 минут развлечения), ресторан, детская площадка и стрельбище. Лесная прогулка добавляет приключений. Это идеальное место для семейного отдыха и фото.

Из Аахена — автобус до Валса, остановка Reutershag, затем 3 км по лесу. Велосипед или авто — с парковкой. С Валса — автобус №149. Возвращение — спуск Vaalser Straße или Maastrichterlaan до автобуса в Аахен. Дорога живописная, с видами и фото-стопами. Координаты: 50°45'17.0″N 6°01'15.0″E.

