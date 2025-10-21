Какие страны лучшие для пенсионеров: свежий рейтинг

Конечно, после выхода на пенсию можно отправиться жить на дачу. Преимуществ масса – свежий воздух, умеренные нагрузки на огороде, экологически чистые продукты с собственного участка. Но это не единственный сценарий. Можно еще переехать в другую страну, где пенсионерам живется лучше всего.

Видео дня

Какие именно это страны, показало исследование The Global Retirement Report. Как пишет издание Express, для составления рейтинга авторы работы рассмотрели 44 страны мира, которые предлагают визы для лиц с пассивным доходом или виды на жительство для пенсионеров. При ранжировании этих стран учитывали такие факторы, как экономика, налоги, качество жизни, безопасность и интеграция.

В то время как Европа заняла первое место по качеству жизни и здравоохранения, страны Америки продемонстрировали самые высокие показатели налоговой эффективности, а Азия получила высокую оценку за теплый климат и доступное жилье. И вот топ-десятка этого рейтинга от 10 места до первого.

Чили

Чили имеет невероятно красивую природу и богатую культуру, что делает ее привлекательным вариантом для многих пенсионеров. Эта страна также считается одной из самых безопасных в Южной Америке и имеет низкий уровень коррупции.

Латвия

Латвия становится все более популярной страной благодаря доступной стоимости жизни и эффективной системе здравоохранения. Страна предлагает красивые прибрежные курорты, исторические города и великолепные природные ландшафты.

Мальта

Выход на пенсию на Мальте – популярный выбор для тех, кто ищет спокойное и красивое место для отдыха от десятилетий работы. Страна предлагает низкие цены на недвижимость, дружелюбное местное население и теплый климат.

Словения

По данным International Living, Словения – настоящая жемчужина Европы. Она предлагает фантастическое сочетание доступной жизни, потрясающей природной красоты, богатой культуры и гостеприимства. Здесь можно получить все необходимое и при этом не разориться.

Италия

Италия популярна благодаря теплому климату, вкусной еде и отличному здравоохранению. Пенсионеры, которые предпочитают более размеренный образ жизни, найдут его в менее загруженных туристами регионах, которые в дополнение к природной и рукотворной красоты предлагают спокойный и сбалансированный образ жизни.

Австрия

Учитывая высокое качество жизни, низкий уровень преступности и отличную систему социального обеспечения, неудивительно, что путешественники рассматривают Австрию, как постоянный вариант для проживания, когда они выйдут на пенсию.

Уругвай

Уругвай может похвастаться великолепной культурой, прекрасными пляжами, доступной стоимостью жизни и субтропическим климатом, что делает его привлекательным местом для тысяч экспатов, которые ежегодно выбирают эту страну для выхода на пенсию.

Испания

Испания часто входит в пятерку лучших стран для выхода на пенсию в мире. Эксперты объяснили: "Теплый климат, богатая культура, доступная стоимость жизни и качественная система здравоохранения делают Испанию привлекательным вариантом для пенсионеров".

Маврикий

Согласно Глобальному отчету о пенсионном обеспечении, Маврикий занимает второе место в рейтинге лучших стран для выхода на пенсию за рубежом. Процедура переезда здесь быстрая и прозрачная, а налоги невысокие. Люди, которые не хотят нести никаких финансовых рисков при переезде за границу с пенсией, выбирают такие страны, как Маврикий, потому что здесь нет международной налоговой системы.

Португалия

Португалия признана самым привлекательным местом для пенсионеров в мире, ведь она предлагает высокий уровень жизни и качественное здравоохранение в дополнение к невысоким бытовым расходам. В Португалии приятный климат, очаровательные города и идиллические сельские и прибрежные пейзажи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие европейские города лучше всего выбирать для осеннего отпуска.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.