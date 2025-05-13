Выходные в Луцке. Лучшие аттракции, которые нельзя пропустить и места для остановки

Путешествия выходного дня делают жизнь ярче. Если вы решитесь на путешествие, длиной в два дня, вряд ли сможете остановиться потом. Дело в том, что викендовый туризм дает невероятный подъем жизненных сил, даря максимальное количество впечатлений за минимальное время. Если вы как раз подыскиваете город в Украине, чтобы отоспаться от тревог и получить много положительных эмоций, Луцк может стать вашим "местом силы" уже в эти выходные. Что посмотреть в Луцке и где остановиться, читайте далее на OBOZ.UA.

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Аттракции, которые нельзя пропустить в Луцке

Многие города Украины могут похвастаться сосуществованием истории и современности, но не во многих исторические локации сохранены в таком идеальном состоянии, как в Луцке. Город перенесет вас во времена средневековья, сохранив современный комфорт и возможности.

Замок Любарта – сердце города

Сердце, которое бьется уже более 10 веков, замок Любарта, подарит экскурс в историю и формирование культуры. Его стены хранят артефакты, легенды и сказания, которые поражают поворотами и "иронией судьбы". Интересно, что готический замок построен в форме равностороннего треугольника, его подземелья имеют тайные ходы и не менее таинственные истории.

Луцкий замок–музей, сегодня, имеет много тематических галерей, каждая из которых дарит погружение в новую спираль истории. Стоит учесть, что зайдя на территорию замка вы потратите на его изучение не менее полдня. Не стоит решаться на такой шаг после дороги, лучше сделать это утром, с новыми силами. Если есть возможность записаться в состав экскурсионной группы, вы узнаете о замке намного содержательнее и интереснее.

Если вы путешествуете семьей, стоит рассмотреть предложение единого билета. Такая возможность охватывает вход на две локации "Окольный замок" и "Луцкий зоопарк". Стоимость единого билета: взрослые – 200 грн, дети – 100 грн. Вход в "Окольный замок": взрослые – 120 грн, дети – 80 грн.

Старый город

Старый город окутывает Замок Любарта, прогулка среди старинной архитектуры будет насыщенной. Гуляя вымощенными улочками, вы почувствуете возвышенную атмосферу европейских столиц, где историческая сокровищница украшена современным сервисом и возможностями. Колоритные кафе, рестораны, сувенирные лавки и изысканные дома, Старый город завладеет вашим взглядом еще на несколько часов.

Осмотрите синагогу и кирху, Доминиканский монастырь, Кафедральный костел Петра и Павла, спуститесь в подвалы и лабиринты под городом (подземелья костела иезуитов). Пообедать в одном из уютных кафе, чтобы немного передохнуть и набраться сил на дальнейшие впечатления.

Аптека – музей

Атмосфера старинной аптеки сохранена благодаря антикварной мебели и принадлежностям. Аромат лекарственных трав дополнит картину впечатлений и поможет запомнить место, не только визуально.

Когда–то, в этой аптеке, были изготовлены лекарства для Леси Украинки и других известных украинских деятелей. Возьмите экскурсию, чтоб узнать много о свойствах растений и историю самой локации. Аптека занимается производством лекарств и сегодня, вы можете приобрести различные целебные баночки, для бьюти процедур и лечения заболеваний кожи.

Дом с химерами

Напоминает столичную аттракцию, однако немного сказочнее. Создал архитектурное сокровище известный художник Николай Головань. Скульптор воспроизвел более 500 различных образов мифических существ, христианских святых, членов семьи художника и тому подобное. Вы можете посетить памятник в рамках экскурсии или самостоятельно.

Луцкий зоопарк

Дети обожают животных, для них это и радость, подъем любопытства и энергии. Стоит включить локацию в семейное путешествие, чтобы разрядить исторические и архитектурные впечатления, которые еще не так сильно затрагивают детей. Зоопарк работает до 19.00, а кассы до 18.00, стоит настроиться на дневную прогулку, которая занимает до 3 часов минимум.

Локации по собственным предпочтениям

В зависимости от желаемой атмосферы вашего путешествия, романтическая, семейная или самостоятельная, добавьте в список занятий в Луцке:

Посещение музея Волынской иконы.

Осмотр Мемориального комплекса "Вечная Слава".

Прогулку по набережной вдоль реки Стрый.

Исследование Волынского краеведческого музея.

Углубление знаний в музее истории Луцкого братства.

Где остановиться в Луцке

Район Старого города наиболее удобная локация для осмотра популярных аттракций. Цены на жилье в центре Луцка в диапазоне от 900 грн за сутки до 2 500 грн за двухместный номер с включенным завтраком. Мы нашли для вас лучшие рекомендованные остановки в Луцке.

Отель "Луцкий Замок" – лучшая локация по критерию цена/качество. Отель имеет хорошие отзывы и возможность самостоятельного приготовления пищи. Туристы отмечают уют, спокойствие и чистоту локации. Номера от 900 грн.

лучшая локация по критерию цена/качество. Отель имеет хорошие отзывы и возможность самостоятельного приготовления пищи. Туристы отмечают уют, спокойствие и чистоту локации. Номера от 900 грн. Noble Boutique Hotel – отель имеет красивый современный дизайн интерьеров, комфортабельные номера с большими кроватями и теплым полом. В наполнении номеров есть: мини-бар, сейф, телефон и доступ к WIFI. Стоимость двухместного номера в сутки от 2050 грн.

Rhombus Hotel – один из немногих отелей в Луцке, который имеет укрытие. Завтраки входят в оплату номера. Отель рекомендуют, как для больших компаний, так и для романтических остановок. Номера имеют хорошую шумоизоляцию и современные интерьеры. Есть варианты номеров с балконами. Средняя цена за двухместный номер 1 500 грн в сутки.

Если вы ищете бюджетное жилье в Луцке на выходные, рассмотрите варианты самых рейтинговых хостелов:

Хостел "Софа" – от 370 грн за койку.

Хостел "Друзья" – от 350 грн за кровать.

Хостел "Парасолька" – от 300 грн за кровать.

Желаем хороших и вдохновенных выходных в Луцке без тревог. Читайте также: Интересные выходные в Умани и Отдых на Джуринском водопаде.